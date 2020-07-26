Транспорт

MedikForum.ruMedikForum.ruМеждународный терминал D в «Шереметьеве» возобновил работу

В понедельник, 27 июля, международный терминал D в московском аэропорту «Шереметьево» возобновил свою работу после почти четырехмесячного перерыва.
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с чего всё началось
«Аэропорт Шереметьево полностью готов к восстановлению международных авиаперевозок с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей», — сообщила пресс-служба
 компании.
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