с чего всё началось

В понедельник, 27 июля, международный терминал D в московском аэропорту «Шереметьево» возобновил свою работу после почти четырехмесячного перерыва.

Армия и оружие Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению. 161

Политика В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. 12

Футбол Адиев продлил контракт с «Чайкой» до 2023 года Пресс-служба «Чайки» объявила о продлении контракта с главным тренером Магомедом Адиевым до 2023 года.

Политика Песков призвал перепроверять информацию, а «не принимать на веру» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и "не принимать на веру с первого взгляда". 1

Общество Тимати сообщил об уходе из Black Star Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является. 72

Общество Потанин отправил два письма по аварии под Норильском в Росприроднадзор Президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин направил в Росприроднадзор два письма об ущербе от аварии под Норильском.

Политика В Совфеде оценили заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7 Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной. 1,3K

Космос Аппараты NASA сняли на видео панораму с Марса в высоком качестве Кадры сняли на камеры, расположенные на борту сразу нескольких космических аппаратов, передает tvbrics.com со ссылкой на канал ElderFox Documentaries.

Экономика Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства. 279