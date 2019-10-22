Стоит отметить, что с 2016 года подобный запрет уже действует в США. В Соединённых Штатах Америки детям до 10 лет вовсе запрещено играть головой, а до 13 лет можно играть головой с ограничением по количеству касаний.

В Шотландии детям могут запретить играть головой

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