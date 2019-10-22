Шотландская футбольная ассоциация (SFA) рассмотрит запрет игры головой для детей младше 12 лет, информирует Sky Sports. Такое предложение связано с риском возникновения деменции (приобретенное слабоумие).

В Шотландии детям могут запретить играть головой из-за риска деменции

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