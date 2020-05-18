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Sport.ruВ Шотландии досрочно завершили чемпионат. Чемпионом объявлен «Селтик»
Шотландская лига приняла решение досрочно завершить чемпионат страны. Все клубы одобрили данное решение. Чемпионом Шотландии признан "Селтик", который выиграл золотые медали девятый раз подряд.
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