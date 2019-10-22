Соединенные Штаты — единственная страна в мире, которая имеет подобный запрет. Детям в возрасте до 10 лет не разрешается играть с мячом во время игр или тренировок, а на тренировках для 11-13-летних детей установлены ограничения.

В Шотландии футболистам до 12 лет могут запретить играть головой

Общество Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России В Кремле ознакомились с данными СМИ о том, что в России за год закрылись почти 700 тыс. юридических лиц, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Шоу-бизнес Заворотнюк подарила маме автомобиль за два миллиона рублей В СМИ появились сведения о том, что Валентина взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой, когда у Анастасии возникли проблемы со здоровьем.

Экономика Вторичный рынок пополнился спросом На втором месте среди регионов Тюмень, где жилье за год подорожало на 13,2% (до 67,1 тыс. руб. за кв. м). К дешевеющим регионам в ЦИАН относят Краснодар, где недвижимость за месяц потеряла в цене 0,6% (до 64,5 тыс. руб. за кв. м) и Воронеж — минус 0,5% (до 50,7 тыс. руб.).

Общество Роструд напомнил о длинных выходных "В связи с празднованием Дня народного единства (4 ноября) россиян ожидает сокращенная рабочая неделя: с 5 по 8 ноября", - рассказали РИА Новости в ведомстве.

Кино Макото Синкай назвал дату выхода следующего фильма «Выпускать фильм раз в три года было бы просто замечательно, поэтому я хочу дальнейшую работу строить так, чтобы (с выходом нового фильма) ориентироваться на 2022 год», - сказал Синкай.

Происшествия В Петербурге суд оправдал физрука, обвиняемого в изнасиловании ученицы Красносельский районный суд Санкт-Петербурга оправдал учителя физкультуры, обвиняемого в сексуальном насилии над второклассницей, чьи показания, как установил суд, оказались "заучены и скорректированы взрослыми", сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Происшествия В Ленинградской области столкнулись пять машин и автобус Пять машин и автобус столкнулись в Кингисеппском районе Ленинградской области, один человек погиб и четверо пострадали, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Политика В Кремле прокомментировали визит Зеленского в Золотое В Кремле внимательно следили за визитом президента Украины Владимира Зеленского в поселок Золотое на Донбассе, диалоги там высветили наличие проблем и то, от кого они исходят, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Германия поприветствовала решение об отсрочке Brexit Глава Евросовета Дональд Туск сообщил в понедельник, что ЕС в составе 27 стран согласился отложить Brexit до 31 января, теперь предстоит письменно утвердить это решение.

Экономика Выручка «Ленты» в III квартале снизилась на 0,4% По итогам 9 месяцев 2019 года выручка ритейлера выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,5 млрд рублей.

Происшествия В Сети появились кадры с места падения самолета в Пермском крае В интернете появились фотографии с места крушения частного легкомоторного самолета Сеssпа 172 в Пермском крае.

Общество Путин поручил Воробьеву ускорить строительство развязки в Химках Президент России Владимир Путин поручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву ускорить строительство транспортной развязки в Химках.

Общество Собянин: Две трети горожан считают Москву безопасным городом Две трети горожан позитивно оценивают безопасность в Москве, а также работу полиции.

Шоу-бизнес На Троекуровском кладбище откроют памятник Николаю Караченцову Николай Караченцов скончался 26 октября прошлого года после продолжительной болезни, не дожив один день до 74-летия.

Экономика Отели Турции обложат «налогом на проживание» Поправки в закон разработал минфин страны. Налог будут платить отели, мотели, апартаменты, кемпинги и гостевые дома.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали уничтожение аль-Багдади "Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты и беспилотники, которые могли там работать, и если, действительно, эта информация подтвердится - о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом", - заявил Песков.

Экономика Охранники стали самыми закредитованными работниками в России Долговая нагрузка теперь имеет значение С 1 октября российские банки и МФО обязаны рассчитывать ПДН заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов, кредитных карт и займов на сумму свыше 10 тыс. руб. Чем выше долговая нагрузка заемщика, тем больше резервов приходится создавать кредитору.

Музыка Жена Дмитрия Хрусталева заменила Сашу Савельеву в группе «Фабрика» Блондинка заменила певицу Сашу Савельеву, ушедшую из музыкального коллектива из-за рождения ребенка. Ранее Гончарук пела в группе DINAMA.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, что тратит 5 миллионов рублей в месяц Параллельно Тодоренко начала вести на «Пятнице!» авторское шоу «Пятница с Региной», в рамках которого брала интервью о различных медийных персон.

Происшествия Рязанский священник отстранен от службы после избиения жены Клирик Казанского женского монастыря иерей Владимир Покровский отстранен от службы на год за систематическое нарушение церковной дисциплины, сообщила пресс-служба Рязанской епархии.

Политика Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.

Здоровье В Чернигове 15 школьников госпитализировали с гепатитом А Число госпитализированных с гепатитом А школьников в Чернигове увеличилось до 15, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Армия и оружие В Китае показали концепцию «стелс»-бомбардировщика H-20 Прозвучали заявления о том, что это долгожданный проект "стелс"-бомбардировщика Поднебесной под названием H-20.