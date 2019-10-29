Политика
ИзвестияВ Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы
По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее. Во многом этому способствовала «победа Владимира Путина в Сирии».
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Происшествия
Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата
Общество
Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов
Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
Авто
Начались продажи Renault Captur нового поколения
Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Политика
Российский кабмин поддержал запуск интернет-трансляции 20 телеканалов
Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин сообщил, что правительство дало положительный отзыв на законопроект, которые предполагает организацию интернет-трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса.
Политика
Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией
Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Общество
В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое
Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
Авто
Названа пятерка лучших авто с выставки в Токио
Токийский автосалон является признанным международной организацией конструкторов автомобилей (OICA) мероприятием, на котором автопроизводители чаще представляют концепты, нежели серийные модели.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё
Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Политика
Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина
ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже
Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
Политика
Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу
Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
Происшествия
Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла
В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
Общество
Две модели показали грудь во время бейсбольного матча
Футбол
Роналду рассказал о своей ближайшей цели в карьере
Политика
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Происшествия
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Хоккей
Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча
Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
Армия и оружие
Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве
Общество
Социологи назвали главные страхи россиян
Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Политика
Немецкие ультраправые опередили партию Меркель
Следует отметить, что АдГ, которой пока не удается получить широкую поддержку избирателей в западных, более богатых регионах страны, в прошлом месяце также набрала более 20% в восточных землях Саксония и Бранденбург, что позволило ультраправым стать там второй по величине силой.
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ
Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков, проводивший разведку в районе села Сокольники.
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург
Происшествия
Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать
В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
Спорт
Россия ответила на вопросы WADA по московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.
Политика
Американская конгрессвумен из-за секс-скандала ушла в отставку
Политика
Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа
Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Армия и оружие