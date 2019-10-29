По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее. Во многом этому способствовала «победа Владимира Путина в Сирии».

Общество Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.

Политика Российский кабмин поддержал запуск интернет-трансляции 20 телеканалов Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин сообщил, что правительство дало положительный отзыв на законопроект, которые предполагает организацию интернет-трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса.

Политика Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Происшествия Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.

Политика Жириновский назвал источник угроз для всего человечества Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Происшествия В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хоккей Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».

Общество Социологи назвали главные страхи россиян Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Политика Немецкие ультраправые опередили партию Меркель Следует отметить, что АдГ, которой пока не удается получить широкую поддержку избирателей в западных, более богатых регионах страны, в прошлом месяце также набрала более 20% в восточных землях Саксония и Бранденбург, что позволило ультраправым стать там второй по величине силой.