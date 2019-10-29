Политика

ИзвестияИзвестияВ Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

По мнению газеты, несмотря на санкции, целесообразность которых всё чаще ставится под вопрос в ЕС, Россия стала сильнее. Во многом этому способствовала «победа Владимира Путина в Сирии».
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В Швеции назвали Россию «историческим врагом»

Взгляд.ру00:18

В Швеции назвали Россию «историческим врагом» Европы

Известиявчера в 20:30

Шведское издание назвало Россию «историческим врагом» и призвало ЕС дать отпор

Life.ruвчера в 22:56

Россию назвали «историческим врагом» Европы

Lenta.ruвчера в 22:51

Шведская газета назвала Россию «историческим врагом»

РЕН ТВвчера в 21:49

Шведский журналист назвал Россию «историческим врагом» Европы

News.ruвчера в 21:17

В Швеции Россию назвали «историческим врагом» Европы

Газета.Ruвчера в 23:23
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Происшествия

Суд на два месяца арестовал расстрелявшего сослуживцев солдата

Известия вчера в 03:44
Общество

Телезрителей в России предупредили о возможных сбоях в вещании каналов

Добавим, что, по данным издания, в декабре 2018 года «Останкино» уже подавало два иска к «Первому каналу» на общую сумму 164 млн рублей, однако после погашения задолженности отозвало их.
REGNUM вчера в 03:42
Авто

Начались продажи Renault Captur нового поколения

Компания Renault объявила старт продаж кроссовера Captur новой генерации.
Новые автомобили 26 октября в 23:26
Политика

Российский кабмин поддержал запуск интернет-трансляции 20 телеканалов

Глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин сообщил, что правительство дало положительный отзыв на законопроект, которые предполагает организацию интернет-трансляции телеканалов первого и второго мультиплекса.
Московский Комсомолец вчера в 09:41
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Хоккей

Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США

Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета вчера в 14:50
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Авто

Названа пятерка лучших авто с выставки в Токио

Токийский автосалон является признанным международной организацией конструкторов автомобилей (OICA) мероприятием, на котором автопроизводители чаще представляют концепты, нежели серийные модели.
32CARS.ru 26 октября в 04:54
Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала, что не носит нижнее бельё

Любовь Успенская ошеломила своих поклонников внезапным признанием, сделанным ею в рамках передачи "Бар в большом городе" с Ириной Чесноковой.
Discover24 вчера в 04:53
Политика

Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.
РБК 01:01
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила российского дипломата в шпионаже

Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Происшествия

Свердловчанка выпала из окна роддома и погибла

В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна третьего этажа роддома и погибла. Инцидент произошёл 28 октября, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:09
Общество

Две модели показали грудь во время бейсбольного матча

Metaratings вчера в 10:33
Футбол

Роналду рассказал о своей ближайшей цели в карьере

RT на русском вчера в 13:17
Политика

Жириновский назвал источник угроз для всего человечества

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский назвал фанатичных людей источником опасности для всего человечества.
РИА Новости вчера в 22:08
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Происшествия

В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям

Сотрудники московского уголовного розыска задержали участников организованной группы, которая подделывала завещания умерших людей и присваивала их квартиры, по предварительным данным, таким образом было украдено 15 квартир, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:04
Хоккей

Тарасенко пропустит пять месяцев из-за травмы плеча

Срок восстановления составит минимум пять месяцев. Тарасенко получил повреждение 24 октября в первом периоде матча с «Лос-Анджелесом».
Sports.ru вчера в 12:02
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

Известия вчера в 06:47
Общество

Социологи назвали главные страхи россиян

Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
РБК 00:00
Политика

Немецкие ультраправые опередили партию Меркель

Следует отметить, что АдГ, которой пока не удается получить широкую поддержку избирателей в западных, более богатых регионах страны, в прошлом месяце также набрала более 20% в восточных землях Саксония и Бранденбург, что позволило ультраправым стать там второй по величине силой.
Вести.Финанс вчера в 17:21
Армия и оружие

Народная милиция ЛНР сбила беспилотник ВСУ

Военнослужащие Народной милиции ЛНР сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских боевиков, проводивший разведку в районе села Сокольники.
ИА Новороссия вчера в 06:51
Транспорт

Стали известны тарифы на проезд по трассе М-11 из Москвы в Петербург

Интерфакс вчера в 05:45
Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Спорт

Россия ответила на вопросы WADA по московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.
Взгляд.ру вчера в 22:48
Политика

Американская конгрессвумен из-за секс-скандала ушла в отставку

МИР 24 вчера в 06:56
Политика

Названа дата голосования по резолюции об импичменте Трампа

Палата представителей США определила дату, когда пройдет голосование по резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу.
Московский Комсомолец вчера в 15:59
Армия и оружие

Франция похвалила эстонских солдат за оказываемую помощь в Мали

Военное обозрение вчера в 07:31
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