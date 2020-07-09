Коронавирус
Вести ПодмосковьяВ Швеции из-за отказа от карантина «отказала» экономика
Например, в Швеции умерло в 12 раз больше людей, чем в Норвегии в пересчёте на миллион жителей. Власти страны признали, что экономику надо спасать: отказ от карантинных мер не принёс шведам финансовой выгоды. Более того, он настроил против них и мировой бизнес, и общественное мнение.
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Эксперт заявил о провале плана Швеции по отказу от карантина ради экономики
Rambler News Service11:25
Отказ от введения карантина ради экономики обернулся в Швеции провалом
Общественная служба новостей09:46
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 21:41, Ашберн
Происшествия
На Сахалине нашли тело восьмилетней девочки, которую искали с 6 июля
Восьмилетнюю девочку, которая пропала в Южно-Сахалинске 6 июля, обнаружили утром в пятницу убитой в Холмском районе Сахалинской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.
Интерфакс 20:54
Энергетика
WSJ: Нефть подорожает до 150 долларов за баррель
Нефть в ближайшие пять лет подорожает до 100 долларов за баррель, а к 2025 году может быть легко достигнута планка и в 150 долларов.
Российская газета 18:31
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в интервью РИА Новости допустила возвращение в стране ограничительных мер из-за коронавируса.
Lenta.ru 20:58
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 01:32
Экономика
США могут ввести налоги на товары из Франции на сумму до $700 млн
Правительство США рассматривает возможность обложить пошлинами товары из Франции из-за намерения Парижа ввести налоги на ряд американских цифровых платформ.
Известия 20:40
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило внести изменения в водительские права и паспорт транспортного средства.
Известия 07 июля в 18:13
Экономика
В России выплату в 12 тыс. рублей получат более 1,5 млн пенсионеров
С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров.
ФАН 02:35
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Общество
В России предложили изменить размер автомобильных штрафов
"За грязные номера предлагаем, напротив, уменьшить штраф и ограничиться предупреждением, если на улице плохая погода", — заявил Шкуматов.
РИА Новости 15:37
Наука
На раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна
В американских Центрах по контролю и профилактике заболеваний выяснили, что чем меньше спящий человек находится в фазе быстрого сна, тем выше риск его преждевременной смерти от сердечно-сосудистых и некоторых других заболеваний.
Evo-rus.com 01:18
Наука
В США ученые экспериментируют с бесконтактной левитацией
Проведенные учеными эксперименты показали, что методы акустической левитации можно улучшить, чтобы эффективнее применять их в химических опытах.
Live24 07 июля в 08:02
Шоу-бизнес
Marvel может представить первого мутанта киновселенной в «Человеке-пауке 3»
Анжелика Джонс, известная как Огненная Звезда, обладает способностью управлять микроволновой энергией.
Popcornnews.ru 20:00
Биатлон
Драчев может подать в отставку с поста главы СБР
Если Драчев снимет кандидатуру с выборов, то возглавит СБР единственный оставшийся кандидат Виктор Майгуров, в данный момент занимающий должность вице-президента.
CT news 10:11
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM вчера в 10:13
Происшествия
Квартиры в южно-сахалинском доме, где произошел взрыв, восстановят в течение 15 дней
В здании уже восстановили подачу света Мэр Южно-Сахалинска встретился с жителями дома, где произошел взрыв газового баллона.
ДВ-РОСС 20:26
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Встреча футболистов казанского «Рубина» и «Краснодара» закончилась со счетом 1:0 в заключительном матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» (РПЛ).
Известия 15:59
Экономика
«Доширак» обгоняет «Роллтон» по темпам роста выручки на рынке РФ
Темпы роста выручки "Доширака" в 2019 году были почти в три раза выше, чем у производителя "Роллтона", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
Интерфакс 09:01
Шоу-бизнес
Блогер Айза Анохина выкупила у бывшего мужа развод за 12,5 млн рублей
Блогер Айза Анохина развелась со своим вторым мужем Дмитрием. Это стоило звезде реалити-шоу «Супер Айза» 12,5 млн рублей.
Mockva.ru 14:11
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ: Украина готовит военный сценарий по Донбассу
Власть Украины активно планирует сценарий военного вторжения в Донбасс, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, вытупая 9 июля на заседании постсовета ОБСЕ.
ИА Красная Весна 10:38
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение традиционных школьных линеек 1 сентября, заявил глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
Известия 21:25
Общество
Собянин подписал указ об отмене масочного режима на улицах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса.
Ведомости 05:56
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Авто
Илон Маск заявил о скором создании полностью автономного автомобиля
Илон Маск заявил в ходе церемонии открытия Всемирной конференции по вопросам искусственного интеллекта (WAIC), что Tesla «очень близка» к созданию полностью беспилотного автомобиля.
Коммерсантъ 12:34
Интернет
Бесплатно: фильтрация веб-контента в Microsoft Defender ATP доступа всем
Новую функцию фильтрации веб-контента бесплатно предоставят всем корпоративным пользователям Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP).
Anti-Malware.ru 07 июля в 07:18
Шоу-бизнес
Потап спровоцировал слухи о беременности Наташи Королевой
Украинский музыкант и продюсер, супруг Насти Каменских Потап спровоцировала слухи об «интересном положении» своей коллеги по шоу-бизнесу Наташи Королёвой.
Bimru.ru 07:53