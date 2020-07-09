Например, в Швеции умерло в 12 раз больше людей, чем в Норвегии в пересчёте на миллион жителей. Власти страны признали, что экономику надо спасать: отказ от карантинных мер не принёс шведам финансовой выгоды. Более того, он настроил против них и мировой бизнес, и общественное мнение.

В Швеции из-за отказа от карантина «отказала» экономика

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