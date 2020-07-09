Коронавирус
Вести ПодмосковьяВ Швеции из-за отказа от карантина «отказала» экономика
Например, в Швеции умерло в 12 раз больше людей, чем в Норвегии в пересчёте на миллион жителей. Власти страны признали, что экономику надо спасать: отказ от карантинных мер не принёс шведам финансовой выгоды. Более того, он настроил против них и мировой бизнес, и общественное мнение.
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Эксперт заявил о провале плана Швеции по отказу от карантина ради экономики
Rambler News Serviceвчера в 11:25
СМИ написали о провале плана Швеции по отказу от карантина ради экономики
Говорит Москвавчера в 09:54
Отказ от введения карантина ради экономики обернулся в Швеции провалом
Общественная служба новостейвчера в 09:46
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
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Власти Сеула обнародовали предсмертную записку погибшего мэра Сеула Пак Вон Суна.
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Газета.Ru вчера в 13:25
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МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Дипломаты министерства иностранных дел Грузии провели встречу с украинским послом Игорем Долговым, который был вызван в ведомство в связи с заявлениями главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, сообщает пресс-служба МИД Грузии.
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Петр Ян уложился в вес перед боем за титул чемпиона UFC с Алдо
Российский боец UFC в легчайшем весе Петр Ян успешно прошёл взвешивание перед титульным боем с бразильцем Жозе Алдо.
Metaratings 09:35
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Власти Республики Коми закупят до конца 2020 года 23 передвижных медицинских комплекса в рамках нацпроекта "Здравоохранение", на это выделено 326 млн рублей.
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Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередным ударом по отношениям с Нидерландами иск Гааги к России в ЕСПЧ по катастрофе малайзийского Boeing на востоке Украины, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:12
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
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Российская газета 03:38
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США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
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Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
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Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
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Телескоп Hubble сфотографировал «пушистую» галактику
Космический телескоп Hubble заснял далекую галактику NGC 2775, заполненную молодыми звездами и имеющую перистый рисунок.
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Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
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