Общество
Вести.RuВ Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку
В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи. Годовалую девочку забрали из семьи под надуманным предлогом — якобы у ребенка депрессия. При этом мать просто пыталась вылечить у малышки колики и перевела ее на безлактозную диету.
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Посольство РФ следит за ситуацией с россиянкой, у которой Швеция забрала ребенка
Телеканал 360°вчера в 10:11
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Общество
Суд освободил осужденного за госизмену преподавателя МГТУ Лапыгина
Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), преподавателя МГТУ им. Баумана Владимира Лапыгина, осужденного в 2016 году за государственную измену.
Газета.Ru 03:09
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Общество
В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России
ТАСС вчера в 14:37
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
РБК вчера в 11:09
Политика
Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
ТАСС вчера в 19:02
Общество
Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса
По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Армия и оружие
Haló novinу (Чехия): демонтаж памятника Коневу говорит о незнании истории Второй мировой войны (Halo noviny)
Думаю, что вопрос о памятнике маршалу Коневу не могут решать несколько человек в руководстве района Прага 6.
ИноСМИ вчера в 17:30
Политика
Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:23
Здоровье
Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе
Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал об опасности самолечения при коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru вчера в 13:45
Общество
ФСБ пресекла деятельность группировки подпольных оружейников
"Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием", - добавляется в сообщении.
РИА Новости 02:51
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом
Нижегородская Правда вчера в 05:42
Здоровье
В некоторых штатах США зафиксировали повторную волну заражения
«В некоторых частях страны грядет новая волна», - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса Эрик Тонер, - «Она небольшая и пока далеко, но она грядет».
Русская Планета вчера в 15:36
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Шоу-бизнес
Дарья Мороз позировала без нижнего белья
WomanHit.ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала
Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
Спорт
Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5
Игромания.ру вчера в 17:29
Экономика
Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн
Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя $1,5 трлн.
РБК 01:50
Футбол
СМИ: «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу
Московский «Спартак» обратил внимание на правого защитника Яго Пикачу из «Васко да Гама».
RT на русском 03:12
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Общество
Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн
Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Экономика
Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России
В апреле 2020 года в России открылось меньше всего новых компаний за последние 15 лет.
РБК 03:00