Общество

Вести.RuВести.RuВ Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи. Годовалую девочку забрали из семьи под надуманным предлогом — якобы у ребенка депрессия. При этом мать просто пыталась вылечить у малышки колики и перевела ее на безлактозную диету.
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У россиянки в Швеции отобрали годовалую дочь за обращение к российским медикам

Lenta.ruвчера в 18:22

У живущей в Швеции россиянки отобрали годовалую дочь

Life.ru09 июня в 23:02

Посольство России в Швеции находится в контакте с россиянкой, у которой изъяли ребенка

ТАССвчера в 13:36

В посольстве РФ в Стокгольме держат на контроле ситуацию с россиянкой, у которой шведские власти забрали ребёнка

Говорит Москвавчера в 08:36

Посольство РФ следит за ситуацией с россиянкой, у которой Швеция забрала ребенка

Телеканал 360°вчера в 10:11

Бизнес на детях: почему у россиянки отобрали дочь в Швеции

РЕН ТВвчера в 04:35

В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

Вести.Ruвчера в 14:47
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Общество

Суд освободил осужденного за госизмену преподавателя МГТУ Лапыгина

Московский районный суд Твери досрочно освободил из колонии бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), преподавателя МГТУ им. Баумана Владимира Лапыгина, осужденного в 2016 году за государственную измену.
Газета.Ru 03:09
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Происшествия

Михаил Ефремов совершил попытку суицида

Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
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Общество

В ВОЗ объяснили низкую смертность от коронавируса в России

ТАСС вчера в 14:37
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Общество

В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров

В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
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Общество

МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

РБК вчера в 11:09
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Политика

Пелоси призвала демонтировать статуи конфедератов в здании Конгресса

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала демонтировать из здания Капитолия 11 статуй конфедератов.
ТАСС вчера в 19:02
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Общество

Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса

По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews вчера в 03:01
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Армия и оружие

Haló novinу (Чехия): демонтаж памятника Коневу говорит о незнании истории Второй мировой войны (Halo noviny)

Думаю, что вопрос о памятнике маршалу Коневу не могут решать несколько человек в руководстве района Прага 6.
ИноСМИ вчера в 17:30
Политика

Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Происшествия

Из любимого бара Ефремова пропали записи камер наблюдения

Lenta.ru 02:42
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Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:23
Здоровье

Главврач больницы Боткина предостерег от самолечения при коронавирусе

Главный врач инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал об опасности самолечения при коронавирусной инфекции.
Peterburg2.ru вчера в 13:45
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Общество

ФСБ пресекла деятельность группировки подпольных оружейников

"Пресечена деятельность девяти подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием", - добавляется в сообщении.
РИА Новости 02:51
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер после заражения коронавирусом

Нижегородская Правда вчера в 05:42
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Здоровье

В некоторых штатах США зафиксировали повторную волну заражения

«В некоторых частях страны грядет новая волна», - заявил старший научный сотрудник Центра безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса Эрик Тонер, - «Она небольшая и пока далеко, но она грядет».
Русская Планета вчера в 15:36
Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Шоу-бизнес

Дарья Мороз позировала без нижнего белья

WomanHit.ru вчера в 09:34
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Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

REGNUM 00:05
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Шоу-бизнес

Дочь Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала

Модель Алеся Кафельникова, дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, снялась обнаженной для журнала ELLE Russia.
Lenta.ru 02:56
4
Спорт

Senua’s Saga: Hellblade II создают на Unreal Engine 5

Игромания.ру вчера в 17:29
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Экономика

Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн

Apple и Microsoft стали первыми компаниями, чья капитализация достигла показателя $1,5 трлн.
РБК 01:50
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Футбол

СМИ: «Спартак» проявляет интерес к бразильскому футболисту Пикачу

Московский «Спартак» обратил внимание на правого защитника Яго Пикачу из «Васко да Гама».
RT на русском 03:12
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
30
Общество

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Экономика

Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России

В апреле 2020 года в России открылось меньше всего новых компаний за последние 15 лет.
РБК 03:00
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