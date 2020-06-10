Общество

Вести.RuВести.RuВ Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи. Годовалую девочку забрали из семьи под надуманным предлогом — якобы у ребенка депрессия. При этом мать просто пыталась вылечить у малышки колики и перевела ее на безлактозную диету.
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В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

Вести.Ru14:47

Посольство России в Швеции находится в контакте с россиянкой, у которой изъяли ребенка

ТАСС13:36

«Месть за недоверие»: в Швеции годовалую дочь отобрали у матери за то, что она показала ее российским медикам

Пятый каналвчера в 23:31

Посольство РФ следит за ситуацией с россиянкой, у которой Швеция забрала ребенка

Телеканал 360°10:11

Бизнес на детях: почему у россиянки отобрали дочь в Швеции

РЕН ТВ04:35

В посольстве РФ в Стокгольме держат на контроле ситуацию с россиянкой, у которой шведские власти забрали ребёнка

Говорит Москва08:36

У живущей в Швеции россиянки отобрали годовалую дочь

Life.ruвчера в 23:02
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru 14:36
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет

Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
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Шоу-бизнес

Разин рассказал историю о пьяном Ефремове после скандального ДТП

Народные новости 06:53
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Футбол

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии

Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
LiveSport.ru 16:49
Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания 10:49
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру вчера в 10:28
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Армия и оружие

Основной боевой аргумент Индии: на границу с КНР идут эшелоны Т-90

Индийская армия на фоне обострения ситуации на спорных территориях у озера Пангонг Цо наращивает парк основных боевых танков, находящихся на границе с Китаем в районе Гималаев.
Военное обозрение 19:50
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз

Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
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Кино

HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
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Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и отсудила у его семьи 120 тысяч рублей

Вести.Ru 07:08
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Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
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Общество

Минтранс сообщил о запуске новых железнодорожных маршрутов в Крым

Ведомости 14:28
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Общество

Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца

В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
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Космос

Российский модуль МКС проверяют в поисках источника токсичного бензола

РИА Новости 19:05
Футбол

«Рубин» и «Сочи» поспорят за Деспотовича

Будущее форварда определится по итогам сезона, в котором обеим командам необходимо сохранить место в РПЛ.Источник также отмечает, что "Ростов" уже отказался от идеи с подписанием 28-летнего серба, из-за высоких финансовых запросов футболиста, который требует не менее 1,2 млн евро в год.
Soccer.ru 18:22
Технологии

Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей

Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
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Армия и оружие

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
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Космос

Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
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Космос

В Кировской области провели испытания прототипа суборбитальной ракеты

На спецполигоне в Кировской области Национальная космическая компания (НКК) провела успешный запуск прототипа суборбитальной ракеты "Вятка".
ГТРК Вятка вчера в 03:15
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Общество

Пенсионный фонд начал выплаты в 36 тысяч рублей россиянам

Выплаты в размере 36390 руб. уже начали поступать россиянам, оформившим заявку на портале "Госуслуги" или в отделении ПФР.
Утро.ru 09:03
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Политика

Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов

Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
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Происшествия

В Петербурге автомобиль наехал на остановку

REGNUM 18:14
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Общество

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
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Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
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Общество

В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 17:51
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Здоровье

46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Всего в регионе зафиксировано 748 случаев COVID-2019.
Телепорт 08 июня в 03:44
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Политика

Путин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru 15:09
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Космос

Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска

Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 вчера в 15:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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