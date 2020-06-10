В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи. Годовалую девочку забрали из семьи под надуманным предлогом — якобы у ребенка депрессия. При этом мать просто пыталась вылечить у малышки колики и перевела ее на безлактозную диету.

В Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку

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