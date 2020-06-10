Общество
Вести.RuВ Швеции из русской семьи забрали годовалую девочку
В Швеции служба опеки забрала ребенка из русской семьи. Годовалую девочку забрали из семьи под надуманным предлогом — якобы у ребенка депрессия. При этом мать просто пыталась вылечить у малышки колики и перевела ее на безлактозную диету.
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более чем 30 лет
Шведская прокуратура назвала виновного в убийстве премьер-министра Улофа Пальме в 1986 году.
Газета.Ru 10:24
Шоу-бизнес
Разин рассказал историю о пьяном Ефремове после скандального ДТП
Народные новости 06:53
Футбол
«Бавария» обыграла «Айнтрахт» и вышла в финал Кубка Германии
Мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Германии.
LiveSport.ru 16:49
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском 16:55
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Армия и оружие
Основной боевой аргумент Индии: на границу с КНР идут эшелоны Т-90
Индийская армия на фоне обострения ситуации на спорных территориях у озера Пангонг Цо наращивает парк основных боевых танков, находящихся на границе с Китаем в районе Гималаев.
Военное обозрение 19:50
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз
Сегодня звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель стала мамой во второй раз, она родила дочку в одном из роддомов Москвы.
Экспресс газета 14:13
Кино
HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Американская стриминговая платформа HBO Max убрала из каталога фильм «Унесенные ветром» из-за поднимаемых в нем расовых тем.
ФАН 03:21
Политика
Песков заявил об отсутствии олигархов в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
Общество
Собянин: выход из режима ограничений в Москве займет два месяца
В течение двух месяцев Москва сможет перейти к нормальному режиму, если позволит ситуация, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Ведомости 05:39
Футбол
«Рубин» и «Сочи» поспорят за Деспотовича
Будущее форварда определится по итогам сезона, в котором обеим командам необходимо сохранить место в РПЛ.Источник также отмечает, что "Ростов" уже отказался от идеи с подписанием 28-летнего серба, из-за высоких финансовых запросов футболиста, который требует не менее 1,2 млн евро в год.
Soccer.ru 18:22
Технологии
Очередное обновление Windows 10 уже доступно для пользователей
Нынешние обновления актуальны для версий операционной системы 1903 и 1909, сообщает разработчик.
Goroday.ru 19:29
Армия и оружие
Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии
Американские военные попытались преградить дорогу российскому патрулю в районе сирийского города Хасеке, но в этот момент их бронемашина сломалась, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 16:07
Космос
Маск прокомментировал колонку Рогозина для журнала Forbes
Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, прокомментировал колонку главы госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в журнале Forbes.
ТАСС 17:25
Космос
В Кировской области провели испытания прототипа суборбитальной ракеты
На спецполигоне в Кировской области Национальная космическая компания (НКК) провела успешный запуск прототипа суборбитальной ракеты "Вятка".
ГТРК Вятка вчера в 03:15
Общество
Пенсионный фонд начал выплаты в 36 тысяч рублей россиянам
Выплаты в размере 36390 руб. уже начали поступать россиянам, оформившим заявку на портале "Госуслуги" или в отделении ПФР.
Утро.ru 09:03
Политика
Путин поручил финансировать IT-отрасль за счёт госзаказов
Возможное выпадающее финансирование нужно заместить за счёт государственных заказов, пояснил президент.
REGNUM 08:37
Общество
ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов
Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM 10:16
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня 15:16
Общество
В Москве скончались еще 53 пациента с коронавирусом
"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.
Интерфакс 17:51
Здоровье
46 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в регионе зафиксировано 748 случаев COVID-2019.
Телепорт 08 июня в 03:44
Политика
Путин оговорился и «придумал» новое министерство
Президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий оговорился и "придумал" новое министерство.
Газета.Ru 15:09
Космос
Раскрыты секреты работы глобального интернета Илона Маска
Сотрудники корпорации Илона Маска открыли все секреты по поводу того, как будет функционировать новая платформа глобального интернета Starlink.
Live24 вчера в 15:21