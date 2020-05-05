Коронавирус
МонаВистаВ Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом
Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции. Всего зараженных COVID-19 в стране 22 721 человек, скончалось 2 769 пациентов.
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с чего всё началось
В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.РБК02:00
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Политика
В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса
Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
Футбол
«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса
Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
ProstoProSport 15:21
Общество
Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ 05:50
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус
Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Шоу-бизнес
Траньков возмутился словами о сыне Плющенко
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
RT на русском 15:47
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
Происшествия
В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе
В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
Шоу-бизнес
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни
73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
Здоровье
В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом
В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета 03:28
Авто
Дизельная Hyundai Creta пользуется большим спросом
Как отметил директор по продажам, маркетингу и обслуживанию Hyundai India Тарун Гарг (Tarun Garg), самым низким спросом пользуется версия с 1,4-литровым турбомотором – ее заказывают чуть больше 5% покупателей.
Автоновости дня вчера в 10:15
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Продажи одежды в России упали на 90%
На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
Экономика
Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам
Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
Общество
Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России
Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
Наука
Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса
Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
Политика
Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
Здоровье
Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области
Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 19:25
Общество
Финляндия с 14 мая откроет границы
Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
Политика
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
Политика
Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу
Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
Здоровье
Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии
Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН вчера в 11:34
Происшествия
Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова
Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
RT на русском 15:50
Происшествия
Змея заползла в квартиру в Москве
Газета.Ru 15:24
Здоровье
Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима
Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
Футбол
«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам
Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru 16:32