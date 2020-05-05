Коронавирус

МонаВистаМонаВистаВ Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции. Всего зараженных COVID-19 в стране 22 721 человек, скончалось 2 769 пациентов.
Читать в источнике
Комментировать432
с чего всё началось

Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом

В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.
РБК02:00

Подробнее о событии

Советник ВОЗ назвал две основные меры по борьбе с коронавирусом

ТАСС08:54

Шведский эпидемиолог назвал две меры борьбы с коронавирусом

Известия08:21

Советник ВОЗ назвал два лучших средства защиты от COVID-19

News.ru04:48

В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

РИА Новости05:34

Шведский эпидемиолог назвал две главные меры в борьбе с коронавирусом

RT на русском06:39

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с COVID-19

Московский Комсомолец03:25

Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

В Пентагоне заявили, что не знают место появления коронавируса

Глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в ходе брифинга в Пентагоне заявил, что американские власти не знают, где именно появился коронавирус.
RT на русском 15:32
12
Футбол

«Барселона» потеряла минимум 120 млн евро из-за пандемии коронавируса

Вице-президент «Барселоны» Жорди Кардонер считает, что каталонский клуб потерял от 120 до 140 млн евро из-за пандемии коронавируса, которая привела к приостановке соревнований в Примере и Лиге чемпионов.
ProstoProSport 15:21
Общество

Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз

Сообщается, что помощь в организации съемок кинофильма окажет Илон Маск, который имеет уже достаточный опыт в создании документальных проектов, отснятых за пределами Земли.
ИнфоСМИ 05:50
11
Кино

Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале

Федеральный канал покажет продолжение популярного сериала «Диверсант». Об этом стало известно EVO-RUS.COM.
Evo-rus.com 03 мая в 02:57
214
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: всё идёт по плану, несмотря на коронавирус

Городской портал Новый Нижний вчера в 06:00
13
Общество

Генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин умер от коронавируса

РИА Новости 03:22
1,2K
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
537
Шоу-бизнес

Траньков возмутился словами о сыне Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал скандальную ситуацию вокруг сына Евгения Плющенко.
RT на русском 15:47
20
Энергетика

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель.
Ведомости 13:34
244
Происшествия

В ОАЭ произошёл крупный пожар в небоскрёбе

В Объединённых Арабских Эмиратах в Шардже в районе ан-Нахда произошёл крупный пожар в высотном жилом здании.
RT на русском 17:10
128
Шоу-бизнес

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни

73-летняя Татьяна Васильева со слезами рассказала о своей болезни Актриса до сих пор не знает, заразилась ли она коронавирусом.
Экспресс газета 11:58
7
Здоровье

В Крыму за сутки подтвердились 17 случаев заражения коронавирусом

В Республике Крым на утро 5 мая зарегистрированы 128 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Севастопольская газета 03:28
164
Авто

Дизельная Hyundai Creta пользуется большим спросом

Как отметил директор по продажам, маркетингу и обслуживанию Hyundai India Тарун Гарг (Tarun Garg), самым низким спросом пользуется версия с 1,4-литровым турбомотором – ее заказывают чуть больше 5% покупателей.
Автоновости дня вчера в 10:15
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,1K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Экономика

Продажи одежды в России упали на 90%

На фоне пандемии коронавируса в России продажи одежды упали до 90%, в Москве до 76%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Известия 01:00
145
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
893
Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 06:41
1,7K
Наука

Выявлена новая причина высокой смертности от коронавируса

Наиболее низкий уровень витамина D и высокий уровень смертности от коронавируса обнаружился в странах со стареющим населением, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.
Российская газета 03 мая в 03:45
1,6K
Политика

Лукашенко пригласил глав государств на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других стран приехать в Минск на парад Победы 9 мая, передает агентство «БелТА».
BFM.ru 05:43
628
Здоровье

Более 300 медиков отказались работать в Калининградской области

Порядка 100 врачей и 250 медицинских сестер не вышли на работу в Калининградской области с начала эпидемии коронавируса в России.
Pravda.Ru вчера в 19:25
6,8K
Общество

Финляндия с 14 мая откроет границы

Постепенное открытие предприятий общепита, спортивные соревнования и чемпионаты планируют начать с 1 июня, библиотеки для выдачи книг открываются немедленно.
Вечерний Мурманск 11:59
15
Политика

МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения

Как отметил министр, обращение в форме ноты с предложением о начале консультаций было направлено России впервые со времени подписания в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях.
РИА Новости 13:16
1K
Политика

Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с коронавирусом, заявил РИА Новости во вторник официальный представитель МИД Великобритании.
РИА Новости 14:57
3
Здоровье

Доктор Мясников призвал лечиться дома во время пандемии

Мясников объяснил, что людям, которые могут самостоятельно стоять или сидеть, не нужно отправляться в медицинские учреждения.
Слово и Дело вчера в 09:50
249
Космос

Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя

Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН вчера в 11:34
114
Происшествия

Суд досрочно освободил бывшего замглавы управления СК Ламонова

Суд в Тульской области досрочно освободил бывшего заместителя начальника управления собственной безопасности Следственного комитета Александра Ламонова, который в 2018 году был приговорён к пяти годам колонии строгого режима.
RT на русском 15:50
27
Происшествия

Змея заползла в квартиру в Москве

Газета.Ru 15:24
18
Здоровье

Ростовская область выйдет из самоизоляции с сохранением масочного режима

Регион пока не достиг плато по коронавирусу.
REGNUM 10:07
106
Футбол

«Ливерпуль» не планирует допускать Кариуса к тренировкам

Голкипер Лорис Кариус вряд ли снова сыграет за «Ливерпуль».
Sports.ru 16:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное