В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.

с чего всё началось

Напомним: в Швеции не стали вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции. Всего зараженных COVID-19 в стране 22 721 человек, скончалось 2 769 пациентов.

В Швеции назвали две главные меры по борьбе с вирусом

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