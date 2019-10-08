Футбол

РЕН ТВРЕН ТВФото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме

В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу. Игрок "Лос-Анджелес Гэлакси" прибыл на церемонию и опубликовал снимок со статуей на своей странице в Instagram.
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