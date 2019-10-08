Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruВ Швеции открыли статую Ибрагимовичу

В родном городе форварда открыли статую Ибрагимовича. В родном городе шведского форвард Златана Ибрагимовича Мальме торжественно открыли статую самого футболиста.
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