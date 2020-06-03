Общество
ToDay News UfaВ Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
Соискатели со всех стран уже насторожились. Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
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В Швеции ищут кандидата на «вечную должность» с зарплатой в 2,3 тысячи долларов
Вести.Ruвчера в 21:55
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Политика
Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
Общество
В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса
За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
Здоровье
В минздраве Украины назвали число новых случаев коронавируса
Степанов добавил, что общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Украине составляет 25 410, при этом выздоровели 11 042 человека, а скончались ― 747.
Известия 03:29
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Наука
На Земле определен регион с самым чистым воздухом
Evo-rus.com 02 июня в 16:33
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края
Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
Политика
Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности
Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
Космос
Российские ученые рассказали о препятствии для полетов женщин в космос
Известия вчера в 22:09
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Игры
PlayStation 5 в итоге может получить игровые картриджи, но это неточно
Еще в прошлом году появились первые слухи о картриджах для PlayStation 5, которые позже были прокомментированы Sony.
iXBT.com вчера в 22:08
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Шоу-бизнес
Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину
РИА Новости 03:48
Общество
На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса
Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Экономика
Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Армия и оружие
В Польше начались учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США
В марте США сократили число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:43
Общество
В Татарстане прихожанам разрешили посещать храмы и мечети
Есть определенные определенные требования, которые необходимо соблюдать. В Татарстане с 5 июня прихожанам разрешили посещать храмы и мечети.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:26
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Хоккей
Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы
Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.
Газета.Ru 00:03
Происшествия
Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции
Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
Политика
В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре
В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.
Вести.Ru 04:15
Футбол
ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины, сообщают СМИ
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает Metaraitings.
Газета.Ru 03:35