Общество

ToDay News UfaToDay News UfaВ Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

Соискатели со всех стран уже насторожились. Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.
Читать в источнике
Комментировать59

Подробнее о событии

В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов

Lenta.ruвчера в 23:15

В Швеции ищут кандидата на «вечную должность» с зарплатой в 2,3 тысячи долларов

Вести.Ruвчера в 21:55

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

ТАССвчера в 08:32

В Швеции предложили вакансию, на которой практически не нужно работать

REGNUMвчера в 12:15

В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей

Газета.Ruвчера в 12:06

В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию, где не нужно работать

Инфоросвчера в 09:21

Вакансия без рабочих обязанностей появилась в Швеции

Телеканал 360°вчера в 14:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 04:50, Ашберн
Политика

Премьером Белоруссии назначен глава Госкомвоенпрома Головченко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, сообщает госагентство БелТА.
Интерфакс 04:24
26
Общество

В России за сутки выявили 8 831 новый случай коронавируса

За последние сутки в России число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 8 831 – до 441 108, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Rambler News Service 03:40
4
Здоровье

В минздраве Украины назвали число новых случаев коронавируса

Степанов добавил, что общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Украине составляет 25 410, при этом выздоровели 11 042 человека, а скончались ― 747.
Известия 03:29
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
779
Происшествия

Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения

Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru вчера в 15:12
219
Армия и оружие

Силы ПНС Ливии заявили о контроле над двумя районами под Триполи

РИА Новости 00:58
27
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:01
Наука

На Земле определен регион с самым чистым воздухом

Evo-rus.com 02 июня в 16:33
40
Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
168
Общество

МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
660
Общество

Путин возмутился после доклада губернатора Красноярского края

Владимир Путин жёстко отреагировал на доклад губернатора Красноярского края Аександра Усса.
ИА Запад24 вчера в 10:05
162
Общество

«Норникель» планирует законсервировать попавшие в реку нефтепродукты

ТАСС 03:35
Политика

Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности

Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко.
Газета.Ru 04:25
Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
276
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости 02 июня в 16:30
2,1K
Космос

Российские ученые рассказали о препятствии для полетов женщин в космос

Известия вчера в 22:09
1
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
824
Игры

PlayStation 5 в итоге может получить игровые картриджи, но это неточно

Еще в прошлом году появились первые слухи о картриджах для PlayStation 5, которые позже были прокомментированы Sony.
iXBT.com вчера в 22:08
Финансы

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
716
Шоу-бизнес

Пригожин резко ответил высмеявшему его Охлобыстину

РИА Новости 03:48
6
Общество

На мясокомбинате под Псковом выявили вспышку коронавируса

Более 40 случаев коронавируса выявлено у сотрудников колбасного цеха Великолукского мясокомбината в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 03:58
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,3K
Экономика

Мишустин утвердил правила субсидирования аэропортов

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщается на сайте правительства.
Коммерсантъ 03:10
Армия и оружие

В Польше начались учения Defender Europe 20 Plus с участием солдат США

В марте США сократили число своих военнослужащих на учениях Defender Europe в Европе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:43
Общество

В Татарстане прихожанам разрешили посещать храмы и мечети

Есть определенные определенные требования, которые необходимо соблюдать. В Татарстане с 5 июня прихожанам разрешили посещать храмы и мечети.
Трудовая слава (Хезмәт даны) 03:26
7
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Газета.Ru вчера в 11:38
468
Хоккей

Малкин и Овечкин оценили хоккейные навыки Дзюбы

Малкин, комментируя видео, предложил произвести обмен капитана "Пингвинз" Сидни Кросби на Дзюбу, а Овечкин предложил футболисту сыграть в хоккей.
Газета.Ru 00:03
1
Происшествия

Чиновник липецкого дорожного агентства подозревается в коррупции

Липецк, 3 июня 2020, 18:13 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
REGNUM вчера в 11:13
18
Политика

В Госдуму внесен закон об электронном трудовом договоре

В Госдуму в новой редакции внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор электронным способом и также подавать заявления на отпуск или увольнение, передает РИА.
Вести.Ru 04:15
Футбол

ЦСКА заинтересован в форварде сборной Аргентины, сообщают СМИ

Московский ЦСКА заинтересован в покупке нападающего "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщает Metaraitings.
Газета.Ru 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное