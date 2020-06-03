Соискатели со всех стран уже насторожились. Как сообщает ToDay News Ufa источник, в Швеции появилась вакансия, на которой можно работать пожизненно и при этом почти ничего не делать.

В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

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