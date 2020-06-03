В Швеции открыли «пожизненную» вакансию, которая не предусматривает рабочих обязанностей. Об этом 3 июня сообщил ТАСС со ссылкой на «Шведское радио». Проект получил название «Вечная должность».

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия без рабочих обязанностей

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