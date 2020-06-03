Общество

Газета.RuГазета.RuВ Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей

Проект открывает вакансию с зарплатой $2300. Человек на этой должности должен только включать и выключать свет два раза в день на станции Korsvägen, которая строится в городе Гётеборг. Делать это необходимо в определенное время.
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В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов

Lenta.ruвчера в 23:15

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

ТАССвчера в 08:32

Вакансия без рабочих обязанностей появилась в Швеции

Телеканал 360°вчера в 14:33

В Швеции предложили вакансию, на которой практически не нужно работать

REGNUMвчера в 12:15

В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей

Газета.Ruвчера в 12:06

В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию, где не нужно работать

Инфоросвчера в 09:21

В Швеции ищут кандидата на «вечную должность» с зарплатой в 2,3 тысячи долларов

Вести.Ruвчера в 21:55
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Общество

Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 02:03
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
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Общество

Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь

Lenta.ru 03:04
Происшествия

Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве

Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
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Происшествия

Росприроднадзор начал внеплановую проверку НТЭК после ЧП в Норильске

Деловое.ТВ 03:02
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Политика

Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ

Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
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Происшествия

В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом

Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
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Происшествия

У погибшего в США от рук полицейского Джорджа Флойда был коронавирус

Газета.Ru 01:48
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Общество

Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

Российская газета вчера в 08:25
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Общество

В Татарстане с 5 июня открываются храмы, фитнес-центры и бассейны

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215.
ТАСС 02:39
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
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Происшествия

Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США

Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.
Lenta.ru 01:49
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Космос

Российская деталь обеспечила успешную состыковку Crew Dragon с МКС

Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич заявил, что компания Илона Маска SpaceX применила в своем корабле Crew Dragon российские детали.
Газета.Ru 01:13
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Происшествия

Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца

Екатеринбург, 4 июня 2020, 07:42 — REGNUM Стычка убитого силовиками 27-летнего жителя Екатеринбурга с охранником магазина попала на видео.
REGNUM 00:42
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Политика

ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах

Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.
РБК вчера в 12:48
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Политика

Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США

США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты с 16 июня, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:55
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Политика

Федор Тумусов потребовал от Генпрокуратуры вмешаться в дело шамана

Народный избранник потребовал проверить компетенцию медиков, заявивших о необходимости "недобровольной" госпитализации в психдиспансер шамана Александра Габышева.
Байкал24 01:02
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Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
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Происшествия

В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело

Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
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Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Технологии

Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Шоу-бизнес

Победившая коронавирус Алена Бабенко дала совет инфицированным

Актриса призывает людей не паниковать Заслуженная артистка России Алена Бабенко недавно переболела COVID − 19 и решила дать совет всем, кто заразился этой инфекцией.
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть

Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте.
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Ученые создали антибиотик, против которого бактерии бессильны

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Никола Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА

Центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры с московским ЦСКА по трёхлетнему контракту.
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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»

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Общество

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса

Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
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В Приморье жителей начнут бесплатно тестировать на антитела

В крупных медицинских учреждениях Приморья появятся анализаторы, с их помощью можно определить, выработался ли у человека иммунитет к коронавирусу.
Primpress.ru 01:45
Общество

На Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки

За последние сутки на Украине коронавирус выявили у 588 человек, что стало рекордом за все время исследований, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Взгляд.ру 02:41
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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