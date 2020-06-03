Общество
Газета.RuВ Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей
Проект открывает вакансию с зарплатой $2300. Человек на этой должности должен только включать и выключать свет два раза в день на станции Korsvägen, которая строится в городе Гётеборг. Делать это необходимо в определенное время.
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В Швеции ищут кандидата на «вечную должность» с зарплатой в 2,3 тысячи долларов
Вести.Ruвчера в 21:55
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Общество
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 02:03
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Происшествия
Сильный ветер повалил десятки деревьев в Москве
Сильный ветер в Москве повалил 33 дерева в разных районах. Об этом в среду, 3 июня, «РИА Новости» сообщили в экстренных службах города.
Известия вчера в 21:58
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета вчера в 08:25
Общество
В Татарстане с 5 июня открываются храмы, фитнес-центры и бассейны
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 432 277 случаев заражения, выздоровели 195 957 человек, умерли 5 215.
ТАСС 02:39
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Происшествия
Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США
Действия полиции стали причиной массовых погромов в США. Протестующие обвиняют в смерти Флойда полицейских и расизм.
Lenta.ru 01:49
Космос
Российская деталь обеспечила успешную состыковку Crew Dragon с МКС
Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич заявил, что компания Илона Маска SpaceX применила в своем корабле Crew Dragon российские детали.
Газета.Ru 01:13
Происшествия
Опубликовано видео стычки с участием убитого силовиками екатеринбуржца
Екатеринбург, 4 июня 2020, 07:42 — REGNUM Стычка убитого силовиками 27-летнего жителя Екатеринбурга с охранником магазина попала на видео.
REGNUM 00:42
Политика
ЦИК обсудит электронное голосование по Конституции в пяти регионах
Дистанционное электронное голосование по внесению поправок в Конституцию, кроме Москвы, смогут провести еще четыре региона — Санкт-Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия, следует из проекта повестки заседания ЦИК.
РБК вчера в 12:48
Политика
Китайским авиакомпаниям собрались запретить полеты в США
США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний в Соединенные Штаты с 16 июня, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 09:55
Политика
Федор Тумусов потребовал от Генпрокуратуры вмешаться в дело шамана
Народный избранник потребовал проверить компетенцию медиков, заявивших о необходимости "недобровольной" госпитализации в психдиспансер шамана Александра Габышева.
Байкал24 01:02
Общество
МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России
Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Шоу-бизнес
Победившая коронавирус Алена Бабенко дала совет инфицированным
Актриса призывает людей не паниковать Заслуженная артистка России Алена Бабенко недавно переболела COVID − 19 и решила дать совет всем, кто заразился этой инфекцией.
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Муж Полины Гагариной после расставания решил запеть
Обо всем муж певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков, рассказал в своем Instagram-аккаунте.
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Ученые создали антибиотик, против которого бактерии бессильны
Live24 вчера в 12:39
Баскетбол
Никола Милутинов рассказал о переговорах с ЦСКА
Центровой Никола Милутинов рассказал, как проходили переговоры с московским ЦСКА по трёхлетнему контракту.
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Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19
Общество
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
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В Приморье жителей начнут бесплатно тестировать на антитела
В крупных медицинских учреждениях Приморья появятся анализаторы, с их помощью можно определить, выработался ли у человека иммунитет к коронавирусу.
Primpress.ru 01:45
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На Украине зафиксировано рекордное число случаев коронавируса за сутки
За последние сутки на Украине коронавирус выявили у 588 человек, что стало рекордом за все время исследований, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Взгляд.ру 02:41
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Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39