В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio. По условиям вакансии, сотрудник должен каждые утро и вечер отмечаться о приходе на работу и уходе домой, а также включать и выключать свет на железнодорожной станции.

В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов

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