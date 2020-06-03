Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов

В шведском городе Гетеборг появилась вакансия на должность выключателя лампочки. Об этом сообщает Sveriges Radio. По условиям вакансии, сотрудник должен каждые утро и вечер отмечаться о приходе на работу и уходе домой, а также включать и выключать свет на железнодорожной станции.
Читать в источнике
Комментировать32

Подробнее о событии

В Швеции предложили вакансию выключателя за две тысячи долларов

Lenta.ruвчера в 23:15

В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей

Газета.Ruвчера в 12:06

Вакансия без рабочих обязанностей появилась в Швеции

Телеканал 360°вчера в 14:33

В Швеции предложили вакансию, на которой практически не нужно работать

REGNUMвчера в 12:15

В Швеции ищут кандидата на «вечную должность» с зарплатой в 2,3 тысячи долларов

Вести.Ruвчера в 21:55

В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию, где не нужно работать

Инфоросвчера в 09:21

В Швеции появилась «пожизненная» вакансия, где не нужно работать

ТАССвчера в 08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 00:17, Ашберн
Общество

В Омской области выявили ещё 58 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Омской области обнаружили 58 новых случаев коронавируса.
АиФ Омск вчера в 23:17
Общество

Сотни паломников отправились в Великорецкий крестный ход

Верующие приехали даже из других регионов Ежегодно в Кировской области с 3 по 8 июня проходит Великорецкий крестный ход.
Новый вариант вчера в 05:26
88
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
795
Общество

МЧС проверит системы оповещения с сиренами впервые по всей России

Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под руководством главы МЧС Евгения Зиничева решила провести в октябре этого года по всей России проверки готовности систем оповещения.
Коммерсантъ вчера в 06:04
606
Политика

США готовят новые санкции против «Северного потока-2»

Группа сенаторов США намерена представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток-2".
Вести.Ru вчера в 15:39
604
Политика

Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию

192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь вчера в 11:57
138
Общество

Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров

Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. метров, сообщает прокуратура Красноярского края.
RT на русском вчера в 23:59
Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
440
Здоровье

Больницы Алтайского края пока не откроют для плановой помощи

Напомним, оказание плановой помощи в поликлиниках и больницах Алтайского края было приостановлено в конце марта.
Бийский рабочий вчера в 23:00
2
Культура

На телевидении появится «Детский КВН»

В понедельник, 15 июня, телеканал СТС покажет первый выпуск шоу талантов «Детский КВН».
RT на русском 02 июня в 04:47
18
Футбол

Тихонов: «Романцев был диктатором»

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о бывшем тренере «красно-белых» Олеге Романцеве.
Евро-футбол.ру вчера в 17:56
Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
51
Кино

«Текст» по версии продюсеров стал лучшим фильмом года

«Текст» ранее получил четыре премии «Золотой орел». Премию Ассоциации продюсеров кино и телевидения вручают с 2013 года.
Соловей.Инфо 02 июня в 04:24
124
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
2,2K
Политика

Кремль объяснил неотложность проведения голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при соблюдении мер предосторожности при голосовании по поправкам в конституцию угроз здоровью граждан не будет.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
747
Наука

Ответный ход в санкционной войне — китайские ученые сообщили о прорыве

О новой разработке проинформировала группа ученых Пекинского университета, 2 июня сообщает интернет-издание 3DNews.
ИА Красная Весна 02 июня в 18:56
1
Космос

В корабле Маска использовали российские детали

В воскресенье пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС.
РИА Новости вчера в 18:03
846
Экономика

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
322
Политика

Трамп хочет заключить ядерный пакт с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт.
Коммерсантъ вчера в 11:12
644
Общество

В Красноярском крае отменят режим цифровых пропусков

Власти Красноярского края приступают к первому этапу ослабления ограничений, введенных на территории региона в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 14:40
32
Наука

На Земле определен регион с самым чистым воздухом

Evo-rus.com 02 июня в 16:33
36
Политика

Путин отказался от приглашения Джонсона на саммит по вакцинам

Президент России Владимир Путин отказался от приглашения премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на международных саммит по вакцинам от новой коронавирусной инфекции.
Русская Планета вчера в 06:58
480
Шоу-бизнес

Михаил Боярский выглядит изможденным и болезненно худым

Многие поклонники актера отметили, что всеми любимый «мушкетер» выглядит в кадре особенно уставшим. Некоторым показалось, что он похудел.
Woman.ru вчера в 14:08
111
Политика

Лукашенко отправил в отставку кабинет министров Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство "БелТА".
Газета.Ru вчера в 17:02
1,3K
Общество

Малоимущим семьям с детьми могут увеличить выплаты

Глава Министерства труда России Антон Котяков сообщил о том, что в стране планируется увеличить выплаты малоимущим семьям с детьми, возраст которых составляет от 3 до 7 лет.
ФедералПресс 02 июня в 08:07
488
Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 02 июня в 05:35
3,1K
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
28
Политика

Токаев: Казахстан не хочет вступать в Союзное государство

Президент Казахстана считает, что потенциал ЕАЭС можно превратить в «эффективную структуру международного масштаба».
RuNews24.ru вчера в 10:45
12
Экономика

На Украине выросли цены на фрукты и ягоды

Цены на фрукты и ягоды на Украине достигли исторического максимума по состоянию на начало июня 2020 года.
Известия вчера в 20:51
1
Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты 02 июня в 15:29
51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное