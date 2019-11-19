Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Читать в источнике
Комментировать14
с чего всё началось

В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.
РИА Новости08:35

Подробнее о событии

Политолог прокомментировал прекращение в Швеции следствия против Ассанжа

RT на русском10:00

Юрист прокомментировал прекращение следствия против Ассанжа в Швеции

Известия09:28

Швеция прекратила дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

РБК08:19

Шведская прокуратура закрыла расследование дела Джулиана Ассанжа

Интерфакс08:18

В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

РИА Новости08:35

Швеция прекратила расследование по делу Ассанжа

REGNUM10:56

История дела Джулиана Ассанжа

ТАСС09:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Кино

Сериал «Властелин колец» продлен на второй сезон

Kinonews.ru 03:49
Общество

Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов

Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Известия 08:45
Политика

МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Известия 12:01
Армия и оружие

В Польше назвали два сценария войны США с Россией

Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
Lenta.ru 00:48
Политика

В НАТО поприветствовали передачу Россией кораблей Украине

В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
РБК 07:37
Космос

На Марсе нашли озеро, подобное земному

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience, на Марсе когда-то были соленые озера, которые высохли, как и некоторые подобные озера на Земле.
Популярная механика 16 ноября в 13:02
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Общество

Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Ведомости 07:54
Происшествия

Крупнейшая в стране нарколаборатория ликвидирована в Подмосковье

Российская газета 02:56
Шоу-бизнес

Никита Пресняков вместе с супругой прыгнул с небоскреба

Никита Пресняков вместе своей супругой – моделью Аленой Красновой, отправился на отдых а Объединенные Арабские Эмираты.
Bimru.ru 07:56
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru 11:09
Общество

Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
Известия 02:30
Политика

Зеленский поднимет вопрос возвращения Донбасса на саммите в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите «нормандской четверки» в Париже возвращение Донбасса.
РБК 08:35
Шоу-бизнес

Михаил Боярский заявил об уходе со сцены

Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
Дни24 вчера в 06:32
Гаджеты

AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700

AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
MobiDevices 08:06
Футбол

Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА

Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
РИА Новости 11:50
Теннис

Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса

RT на русском 02:05
Политика

Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Известия 09:39
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия 10:25
Гаджеты

Samsung запатентовала новый смартфон с 3D-дисплеем

Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию компании Samsung, которая зарегистрировала новую уникальную технологию для своих смартфонов — так называемый 3D-дисплей.
Профиль 11:05
Экономика

Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн

Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
Интерфакс 09:01
Происшествия

Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Интерфакс 04:27
Здоровье

Названы 5 крайне бесполезных и опасных лекарств в домашней аптечке

Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Ugpressa.ru 11:12
Энергетика

«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

ТАСС 11:10
Общество

Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
РБК 08:41
Армия и оружие

Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации

Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
Известия 09:42
Общество

Обновлен перечень стран, которые не делятся

ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
ИА Клерк.Ру 08:21
Футбол

Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Спорт-Экспресс 09:35
Хоккей

Пресс-служба клуба КХЛ назвала своего вратаря «дырявым»

Газета.Ru 09:53
Экономика

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Газета.Ru 11:13
Как работают Яндекс.Новости?
WikiLeaksБольше новостей по теме
Главное