Общество
Lenta.ruВ Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.РИА Новости08:35
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Польский журналист Антоний Конюшевский описал, как может развернуться война между Россией и США.
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В НАТО приветствуют решение России передать задержанные в Керченском проливе корабли Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
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Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
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Михаил Боярский заявил об уходе со сцены
Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.
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AMD представила профессиональную видеокарту Radeon Pro W5700
AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
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Сорокин: лишить Россию права провести матчи ЕВРО может только УЕФА
Ранее Daily Mail сообщила, что России грозит запрет на проведение международных соревнований, включая матчи чемпионата Европы 2020 года в Санкт-Петербурге, из-за несоответствий в данных московской антидопинговой лаборатории.
Теннис
Хачанов прокомментировал победу над Хорватией на Кубке Дэвиса
Политика
Госдума во втором чтении приняла законопроект о физлицах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ — иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Экономика
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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Гаджеты
Samsung запатентовала новый смартфон с 3D-дисплеем
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародовало патентную документацию компании Samsung, которая зарегистрировала новую уникальную технологию для своих смартфонов — так называемый 3D-дисплей.
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Американская TJX Companies купила 25% в ритейлере Familia за $225 млн
Американская TJX Companies купила 25% в российском off-price ритейлере Familia за $225 млн.
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Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Здоровье
Названы 5 крайне бесполезных и опасных лекарств в домашней аптечке
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
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Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым
За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
Армия и оружие
Россия вывела из хранилища советский боевой самолет для модернизации
Из-за роста напряженности между Россией и США страны активизировали не только разработку новых самолетов вроде ПАК ДА и B-21 Rider, но и усилия по возвращению в строй машин, которые находились на вооружении в период холодной войны и перестали использоваться в 1990-е годы.
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ФНС России обновила перечень государств и территорий, не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Россией.
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Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.