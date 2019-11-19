В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.

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Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

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Общество Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей» Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.

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Общество Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.

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