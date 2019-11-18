Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря, передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Суд в Лондоне оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сам подсудимый участвовал в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы, где содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог. Как сообщает РИА Новости, нынешнее заседание суда продлилось четыре минуты.

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