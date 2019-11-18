Общество
News.ruЛондонский суд оставил Ассанжа под стражей
Суд в Лондоне оставил под стражей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Сам подсудимый участвовал в слушаниях по видеосвязи из тюрьмы, где содержится по приговору о нарушении условий выхода под залог. Как сообщает РИА Новости, нынешнее заседание суда продлилось четыре минуты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Суд в Лондоне оставил под стражей основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, следующие технические слушания по делу о его экстрадиции в США состоятся 13 и 19 декабря, передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 05:41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:03, Ашберн
Происшествия
Мать убитой аспирантки СПбГУ увезли с похорон на скорой
Общество
Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»
Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Общество
РЖД показали новый плацкартный вагон
Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Хоккей
«Амур» одолел «Металлург» в матче КХЛ
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела»
Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».
Происшествия
Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки
Четырёх из 11 фигурантов дела о теракте в петербургском метро в 2017 году просят приговорить к пожизненному лишению свободы.
Гаджеты
Дешевые смартфоны на Android назвали опасными
Эксперты компании Kryptowire провели закупку 29 моделей смартфонов различных производителей и обнаружили на устройствах 146 различных уязвимостей и шпионских функций.
Гаджеты
Энтузиаст отучил Matlab дискредитировать процессоры AMD в пользу Intel
Исторически складывалось так, что программа Matlab для выполнения математических расчётов на операциях с использованием библиотек Intel MKL демонстрировала гораздо более низкое быстродействие на системах, основанных на процессорах AMD.
Общество
Россияне собрали один миллион евро на восстановление Венеции
Происшествия
В Москве проверят действия чиновников после оставления матерью детей
Прокуратура Москвы проверит действия чиновников после того, как в одной из квартир на юго-западе столицы были найдены восемь простуженных детей, мать которых оставила их на несколько дней с бабушкой.
Общество
Швеция прекратила расследование против Ассанжа
Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Спорт
Сын Лукашенко стал первым вице-президентом НОК Белоруссии
Участники Олимпийского собрания поддержали кандидатуру Виктора Лукашенко на пост первого вице-президента Национального Олимпийского комитета Белоруссии.
Шоу-бизнес
Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына
На днях Виторган поздравил своего трехлетнего сына с Днем рождения и поблагодарил Собчак за рождение Платона.
Политика
Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Армия и оружие
В НАТО хотят признать космос сферой военной деятельности
Страны Североатлантического альянса на заседании на уровне министров иностранных дел 20 ноября намерены признать космос сферой военной деятельности альянса, но размещать там оружие не будут.
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
Происшествия
Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой
Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
Космос
Второй в мире космический аппарат вышел за пределы Солнечной системы
"Вояджер-2" вышел в межзвездное пространство на семь лет позже предшественника, сделав тур по Солнечной системе и уникальную работу - сфотографировал вблизи Уран и Нептун.
Общество
ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров
Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Здоровье
Названы ранние признаки воспаления и рака поджелудочной железы
Медицинские специалисты отмечают, что воспаление поджелудочной железы у человека является очень опасным для здоровья заболеванием, так как может перерасти в рак жизненно важного органа.
Общество
Реконструкция раздора: что происходит с Бадаевским заводом
Что предлагают построить Проект реконструкции Бадаевского завода был представлен в марте 2018 года.
Армия и оружие
Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году
Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Экономика
Костин назвал преимущество зерна над нефтью
В июне ВТБ приобрел компанию «Мирогрупп ресурсы», которая считается одним из ведущих российских зернотрейдеров с объемом экспорта около 2 млн т. По итогам июля—августа сообщалось, что «Мирогрупп ресурсы» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря — основного экспортного хаба для российского зерна, на который приходится 40% от общего экспорта.
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.