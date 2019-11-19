Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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с чего всё началось

В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

В Швеции прекратили расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа об изнасиловании, заявила прокурор Ева-Мари Перссон.
РИА Новости08:35

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В Швеции прекратили следствие по делу Ассанжа

РИА Новости08:35

История дела Джулиана Ассанжа

ТАСС09:54

Швеция прекратила дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

РБК08:19

Шведская прокуратура закрыла расследование дела Джулиана Ассанжа

Интерфакс08:18

Политолог прокомментировал прекращение в Швеции следствия против Ассанжа

RT на русском10:00

Юрист прокомментировал прекращение следствия против Ассанжа в Швеции

Известия09:28

В Швеции рассказали о причинах прекращения расследования дела Ассанжа

REGNUM09:25
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Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
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Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

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Общество

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Авто

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Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.
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Полиция возбудила дело после убийства барана на свадьбе в Петербурге

Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
ТАСС 08:53
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
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Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.
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Алла Пугачева боится не дожить до совершеннолетия младшей дочери

Ведущий спросил у звезды, не захочет ли ее младшая дочь в итоге написать биографию известной матери, на что Алла ответила, что она вряд-ли доживёт до момента, когда Лиза закончит среднюю школу.
ИнфоСМИ 02:58
Общество

ПФР подтвердил права более 1,1 млн предпенсионеров на льготы

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ТАСС 05:28
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ЦСКА заинтересован в приобретении защитника «Торпедо»

Газета.Ru 10:19
Общество

Акимов сообщил Путину о «колоссальном спросе» на билеты в Крым

За первые дни продажи билетов на поезда в Крым было продано около 10 тыс. билетов, а сайт по их продаже даже столкнулся с проблемами из-за высокой нагрузки.
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Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

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Бомбардир.ру вчера в 17:20
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Стала известна дата начала производства обновленного российского внедорожника Lada 4x4.
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Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
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Сбербанк продает «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Банк продает эту акцию по цене приобретения — за €1. Сбербанк приобрел «золотую акцию» «Яндекса» в 2009 году.
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Милана Тюльпанова рассказала, что Тарасов бил Бузову

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова – Милана Тюльпанова – прокомментировала скандал, который разгорелся вокруг 32-летнего футболиста Дмитрия Тарасова.
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Дубль Шомуродова принес Узбекистану победу в отборе ЧМ-2022

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Армия и оружие

Израиль перехватил четыре ракеты со стороны Сирии

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Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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МИД Украины заявил о готовности к компромиссу на нормандском саммите

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
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Минобороны ответило на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Россия удивилась заявлению Турции о готовности провести новую военную операцию на севере Сирии.
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Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

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