Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы. С таким предложением выступили депутаты Партии Центра, члены комитета по иностранным делам Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

с чего всё началось

Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы. С таким призывом выступили шведские депутаты Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

В Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ

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