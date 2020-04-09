Политика

REGNUMREGNUMВ Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы. С таким призывом выступили шведские депутаты Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.
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с чего всё началось

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы. С таким предложением выступили депутаты Партии Центра, члены комитета по иностранным делам Керстин Лундгрен и Магнус Эк.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

Эксперт оценил идею о восстановлении санкций против России в ПАСЕ

РИА Новости08:47

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Москва 2402:47

В Швеции призвали возобновить санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Московский Комсомолец05:57

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Комсомольская правда05:51

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Lenta.ru04:50

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Газета.Ru07:00

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

RT на русском00:00
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество

«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Происшествия

Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала

Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 07:38
Общество

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Известия 08:47
Общество

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов

Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Evo-rus.com 08:16
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Происшествия

На Кубани умерли две женщины с коронавирусом

Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
ТАСС 09:11
Здоровье

В Марий Эл умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом

В больнице Йошкар-Олы скончалась 37-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти зараженного вирусом в Марий Эл.
Реальное время 08:25
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Общество

В Тверской области утверждены выплаты на детей от трёх до семи лет

REGNUM 07:31
Общество

Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса

В Севастополе у пациента горбольницы №3 имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус.
Российская газета 08:17
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

Коммерсантъ 07:03
Политика

Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.
News.ru вчера в 01:21
Общество

В Башкирии отменили экзамены для девятиклассников

Об отмене экзаменов по предметам на выбор рассказал министр образования и науки Айбулат Хажин.
Независимая Уральская газета 00:36
Общество

Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня

Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
FlashNord вчера в 09:07
Энергетика

Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 08:41
Здоровье

В России начали лечить коронавирус новым способом

В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 06:00
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч

Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Газета.Ru 03:54
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Состояние Бориса Джонсона улучшается

Выступая на пресс-брифинге в среду, Сунак пояснил, что глава правительства по-прежнему находится в реанимации, однако его состояние улучшается.
Инфорос вчера в 15:18
Шоу-бизнес

Жигунов возмутился «полосканием грязного белья» во время пандемии

Российский актер Сергей Жигунов призвал работников телевидения приостановить съемки различных ток-шоу.
Территория новостей 03:15
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для пенсионеров и детей

В четверг, 9 апреля, в Башкирии вводится комендантский час для людей старше 65 лет и детей.
ТК Звезда 07:35
Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей

Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Paparazzi.ru вчера в 08:45
Политика

Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи

Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 08:57
Футбол

Дмитрий Радченко: Смолов совершил ошибку, ему это точно аукнется

Смолов выступает в составе "Сельты" на правах аренды.
Bookmaker-ratings.ru 08:50
Происшествия

СМИ сообщили о стрельбе в Москве

В Москве на улице Кременчугская произошла стрельба. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает РЕН ТВ.
Известия 08:04
Экономика

Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах

За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».
Ведомости вчера в 05:48
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