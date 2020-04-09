Политика
REGNUMВ Швеции призвали ввести санкции против РФ в рамках ПАСЕ
Стокгольм, 9 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Против России должны быть введены новые санкции в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы. С таким призывом выступили шведские депутаты Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.
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Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы. С таким предложением выступили депутаты Партии Центра, члены комитета по иностранным делам Керстин Лундгрен и Магнус Эк.RT на русском00:00
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Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Происшествия
Жительница Екатеринбурга оставила младенца охраннику ТРЦ и сбежала
Сотрудники полиции Екатеринбурга разыскивают женщину, которая оставила младенца охраннику торгово-развлекательного центра и сбежала, сообщил РИА Новости руководитель областного главка МВД Валерий Горелых.
Общество
Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд.
Общество
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов
Обновлен рейтинг лучших борцов с коронавирусом среди властей регионов.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
На Кубани умерли две женщины с коронавирусом
Две женщины с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли в Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб региона.
Здоровье
В Марий Эл умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом
В больнице Йошкар-Олы скончалась 37-летняя пациентка с коронавирусной инфекцией. Это первый случай смерти зараженного вирусом в Марий Эл.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Общество
Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса
В Севастополе у пациента горбольницы №3 имени Даши Севастопольской предварительно подтвержден диагноз коронавирус.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
Политика
Вирусолог дал ответ Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней
Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин в целях предупреждения распространения в стране коронавируса объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей.
Общество
В Башкирии отменили экзамены для девятиклассников
Об отмене экзаменов по предметам на выбор рассказал министр образования и науки Айбулат Хажин.
Общество
Путин: Семьи с детьми от 3 до 7 лет начнут получать выплаты с июня
Президент России Владимир Путин заявил, что выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет включительно начнутся с 1 июня.
Энергетика
Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Всего на сегодняшний день, 9 апреля, в России зарегистрированы 10 131 случай коронавируса в 81 регионе.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Состояние Бориса Джонсона улучшается
Выступая на пресс-брифинге в среду, Сунак пояснил, что глава правительства по-прежнему находится в реанимации, однако его состояние улучшается.
Шоу-бизнес
Жигунов возмутился «полосканием грязного белья» во время пандемии
Российский актер Сергей Жигунов призвал работников телевидения приостановить съемки различных ток-шоу.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для пенсионеров и детей
В четверг, 9 апреля, в Башкирии вводится комендантский час для людей старше 65 лет и детей.
Шоу-бизнес
Молодая жена Александра Гордона призналась, что устала от детей
Как позже признавалась Екатерина, отношения с Александром были лучшими в ее жизни, а причиной расставания стала ее глупость и неопытность, ведь Гордону нужна была хозяйственная жена, а 20-летняя Катя была не готова к семейному быту, а кроме того, не ладила с семьей супруга.
Политика
Живущие в Италии украинцы «взбунтовались» из-за российской помощи
Граждане Италии украинского происхождения создали петицию с требованием к властям страны рассказать о целях российских военных медиков, прибывших на Апеннины для борьбы с коронавирусом, пишет "Обозреватель".
Футбол
Дмитрий Радченко: Смолов совершил ошибку, ему это точно аукнется
Смолов выступает в составе "Сельты" на правах аренды.
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе в Москве
В Москве на улице Кременчугская произошла стрельба. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщает РЕН ТВ.
Экономика
Сбербанк заметил рост трат россиян в винных магазинах
За прошедшую неделю – с 30 марта по 5 апреля – расходы россиян на товары и услуги снизились на 22,9% по сравнению с неделей ранее, говорится в исследовании проекта Сбербанка «Сберданные».