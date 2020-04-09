Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С текстом документа, составленного депутатами Партии Центра, ознакомились в Russia Today.
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В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

Как отметили опрошенные RT эксперты, несмотря на недовольство отдельных депутатов, пересмотр решения в отношении российской делегации невозможен. Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы.
RT на русском00:00

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В Швеции призвали возобновить санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Московский Комсомолец05:57

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Комсомольская правда05:51

Шведские депутаты призвали вернуть санкции против РФ в ПАСЕ

ФАН02:01

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Lenta.ru04:50

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Москва 2402:47

В парламенте Швеции предложили усилить санкции против России

Росбалт05:22

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

RT на русском00:00
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Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом

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Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи

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