Политика
Lenta.ruВ Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С текстом документа, составленного депутатами Партии Центра, ознакомились в Russia Today.
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с чего всё началось
Как отметили опрошенные RT эксперты, несмотря на недовольство отдельных депутатов, пересмотр решения в отношении российской делегации невозможен. Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы.RT на русском00:00
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Интернет
Проводник Windows 10 оснастили интеграцией с Linux
В рамках программы Microsoft Insider Preview представители бренда предоставили участникам инициативы оценить тестовую версию нового ПО для Проводника Windows 10.
Общество
В Татарстане подтвердили девять новых случаев заражения коронавирусом
На территории Татарстана подтверждены девять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Кино
Автор «Офиса» в новом сериале Netflix отправит Стива Карелла на Луну
Здоровье
В России начали лечить коронавирус новым способом
В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице №52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции.
Здоровье
Врач рассказал о серьезной опасности коронавируса для легких
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита примерила обтягивающий комбинезон для фото
Певица решила появиться на шоу в обтягивающем комбинезоне с блестками, который выгодно подчеркивает ее формы.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Политика
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Политика
Кремль прокомментировал фразу Путина про печенегов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин самостоятельно добавил в свое выступление относительно развития ситуации с коронавирусом фразу про печенегов.
Экономика
Bloomberg: мировая экономика может потерять $5 трлн за два года
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика может недополучить за два года более $5 трлн, что сравнимо с годовым объемом производства Японии, пишет Bloomberg со ссылкой на оценки банков с Уолл-стрит.
Общество
Мишустин поддержал ограничение роста цен на продукты
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями правящей партии "Единая Россиия" поддержал идею о механизме по ограничению роста цен на продукты.
Энергетика
Уступки в ценовой войне: добыча нефти в России сокращается
Ранее «Кавказ Пост» сообщал, что между Россией и Саудовской Аравией идет ценовая война и страны никак не могут договориться о сокращении добычи черного золота в условиях сильного падения спроса на нефть, причиной которого стала пандемия коронавируса.
Общество
Путин объявил о дополнительных выплатах семьям с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о дополнительных социальных выплатах семьям, имеющим детей до трех лет.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 10 тысяч. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
Политика
Кремль объяснил названные Путиным сроки по коронавирусу
Говоря о важных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 сроках, президент Владимир Путин основывался на данных специалистов, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Авто
АвтоВАЗ запатентовал 20 «запасных» названий для автомобилей
Российский производитель автомобилей "АвтоВАЗ" запатентовал 20 "резервных" названий для своих транспортных средств, о чем сообщает Роспатент.
Экономика
В Минсельхозе рассказали о запасах гречки в России
Москва, 9 апреля 2020, 12:56 — REGNUM Запасов гречки в России хватит до следующего урожая, заявил 9 апреля заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
Происшествия
В Карелии задержали экс-начальника колонии
Экс-начальник исправительной колонии №9 в Карелии Иван Савельев задержан по делу об избиении заключенного, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Савельева Михаил Шогин.
Общество
В Башкирии введут «комендантский час» для детей и пожилых людей
Уфа, 9 апреля 2020, 11:48 — REGNUM Выходить на улицу утром, вечером и ночью запретили детям и гражданам старше 65 лет в Башкирии.
Здоровье
Минздрав назвал основные симптомы коронавируса
Минздрав назвал симптомы, которые могут служить основанием для диагностирования у пациента COVID-19.
Шоу-бизнес
Стас Михайлов переболел двусторонней пневмонией
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Здоровье
В Башкирии у 50 сотрудников и пациентов РКБ подозревают коронавирус
9 апреля министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил об анализах пациентов и сотрудников РКБ им. Г.Г. Куватова.
Политика
В Кремле не принимали решения о переносе парада Победы
Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Песков сказал, что Кремль проанализирует ситуацию с распространением коронавируса перед тем, как принять решения о возможном переносе парада Победы.
Происшествия
Сбежавший от правосудия воронежец в Москве заболел коронавирусом
В Москве нашли сбежавшего от правосудия за оскорбление представителя власти 30-летнего воронежца, который заразился коронавирусом.
Авто
Fiat представил новый компактный пикап Strada
Компания Fiat представила пикап Strada второго поколения.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга утвердили введение штрафов за нарушение режима самоизоляции и их размер.
Политика
Премьер Италии оценил намеки о выставлении Россией условий для помощи
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом.