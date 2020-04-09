Как отметили опрошенные RT эксперты, несмотря на недовольство отдельных депутатов, пересмотр решения в отношении российской делегации невозможен. Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы.

с чего всё началось

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С текстом документа, составленного депутатами Партии Центра, ознакомились в Russia Today.

В Швеции призвали возобновить санкции против России

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