Политика
Lenta.ruВ Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С текстом документа, составленного депутатами Партии Центра, ознакомились в Russia Today.
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с чего всё началось
Как отметили опрошенные RT эксперты, несмотря на недовольство отдельных депутатов, пересмотр решения в отношении российской делегации невозможен. Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы.RT на русском00:00
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек
За последние сутки коронавирусом в России заболели 1459 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигли 10131.
Происшествия
В Казани пенсионерка скончалась после кражи у неё тележки с продуктами
Казань, 9 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело на жителя Казани, который ограбил пенсионерку, пожилая женщина через несколько дней скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.
Общество
В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Общество
Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания
Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
Интернет
Google запретил сотрудникам использовать Zoom для работы
По данным издания, Google разослал сотрудникам письмо, в котором предупредил о прекращении работы Zoom на всех рабочих компьютерах.
Общество
Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
Политика
Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
Общество
Трамп заявил о сокращении добычи нефти США
Дональд Трамп, президент США, сообщил, что американские производители нефти уже сократили добычу, не дожидаясь встречи ОПЕК+.
Политика
Анонсировано новое телеобращение Путина
Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Армия и оружие
Новый «летающий радар» А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году
Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" начнут поступать в ВКС России в 2024 году.
Финансы
Курс доллара упал ниже 74 рублей
В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Здоровье
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса
Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Общество
Мишустин: инвалидность продлят автоматически
Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»
В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.
Экономика
Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса
Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
Политика
Немцы поддержали строительство «Северного потока-2»
Больше половины жителей Германии выступают за реализацию проекта "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество с Россией.
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Происшествия
В Севастополе предварительно подтвержден новый случай коронавируса
Предварительно – коронавирус обнаружен у одного. Таким образом, 3-я городская больница может стать потенциальным очагом коронавируса.
Происшествия
Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор
Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
Общество
В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом
Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых
В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
Общество
Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году
С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Здоровье
В Ивановской области, возможно, улучшается ситуация по коронавирусу
По данным регионального штаба по борьбе с COVID-19 в Ивановской области на 8 апреля 2020 года, за последние сутки в регионе число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией осталось неизменным – 47 человек.