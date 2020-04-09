Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Швеции призвали возобновить санкции против России

Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). С текстом документа, составленного депутатами Партии Центра, ознакомились в Russia Today.
Читать в источнике
Комментировать164
с чего всё началось

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

Как отметили опрошенные RT эксперты, несмотря на недовольство отдельных депутатов, пересмотр решения в отношении российской делегации невозможен. Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Газета.Ru07:00

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Lenta.ru04:50

В Швеции призвали возобновить санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Московский Комсомолец05:57

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Комсомольская правда05:51

В Швеции предложили ввести санкции против России в ПАСЕ

РИА Новости06:10

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Москва 2402:47

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

RT на русском00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7138 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тысяч человек

За последние сутки коронавирусом в России заболели 1459 человек. Таким образом, общее число инфицированных достигли 10131.
Карелинформ 04:12
Происшествия

В здании бизнес-центра в Москве произошел взрыв

ТАСС 07:12
Происшествия

В Казани пенсионерка скончалась после кражи у неё тележки с продуктами

Казань, 9 апреля 2020, 11:20 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело на жителя Казани, который ограбил пенсионерку, пожилая женщина через несколько дней скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.
REGNUM 04:20
Общество

В России за сутки выявили почти 1500 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1459 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

Мишустин поддержал идею ограничения роста цен на продукты питания

Москва, 9 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение фракции «Единой России» в Госдуме о выработке механизма по ограничению роста цен на продукты.
REGNUM 05:35
Интернет

Google запретил сотрудникам использовать Zoom для работы

По данным издания, Google разослал сотрудникам письмо, в котором предупредил о прекращении работы Zoom на всех рабочих компьютерах.
Компания 07:19
Общество

Полиции дали право штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соглашение МВД и правительства Москвы, которое позволит полиции штрафовать всех нарушителей самоизоляции.
РБК вчера в 08:00
Политика

Песков прокомментировал фразу Путина про печенегов и половцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин сам добавил в финал своего выступления на совещании с главами регионов по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 слова о печенегах и половцах, набеги которых пережила страна.
RT на русском 06:00
Общество

Трамп заявил о сокращении добычи нефти США

Дональд Трамп, президент США, сообщил, что американские производители нефти уже сократили добычу, не дожидаясь встречи ОПЕК+.
Долг.рф 01:31
Происшествия

Замначальника полиции Орехово-Зуева попался на взятке

Вести.Ru 05:24
Политика

Анонсировано новое телеобращение Путина

Первый канал анонсировал новое телеобращение президента России Владимира Путина. Сообщение появилось в эфире телеканала.
Lenta.ru вчера в 07:33
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Армия и оружие

Новый «летающий радар» А-100 планируют передать ВКС России в 2024 году

Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления нового поколения А-100 "Премьер" начнут поступать в ВКС России в 2024 году.
Российская газета 04:42
Финансы

Курс доллара упал ниже 74 рублей

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 апреля, курс доллара расчетами на «завтра» впервые с 17 марта опустился ниже 74 рублей.
Профиль 03:39
Здоровье

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса

Минздрав России перечислил пять главных симптомов коронавируса — повышение температуры тела, кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты), одышка, утомляемость и ощущение заложенности в грудной клетке.
Lenta.ru 05:32
Общество

Мишустин: инвалидность продлят автоматически

Москва, 9 апреля 2020, 13:18 — REGNUM Постановление об упрощении порядка оформления инвалидности в России подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
REGNUM 06:18
Армия и оружие

Российское СМИ раскритиковало технику Украины «для штурма Крыма»

В опубликованном материале описана военная техника, которая имеется в распоряжении Киева и может быть использована для нападения на полуостров, а также обсуждаются ее боевые возможности.
Военное дело 01:14
Экономика

Аксаков анонсировал увеличение кредита для каникул из-за вируса

Максимальный размер кредита, получатель которого сможет рассчитывать на каникулы при снижении доходов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, планируется увеличить, сообщил «Интерфаксу» глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.
РБК 06:50
Политика

Немцы поддержали строительство «Северного потока-2»

Больше половины жителей Германии выступают за реализацию проекта "Северный поток-2" и экономическое сотрудничество с Россией.
Политика Сегодня 01:19
Политика

Дмитрий Овсянников лишился партбилета

Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Коммерсантъ вчера в 11:33
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Tvoe-avto.com 07 апреля в 04:28
Происшествия

В Севастополе предварительно подтвержден новый случай коронавируса

Предварительно – коронавирус обнаружен у одного. Таким образом, 3-я городская больница может стать потенциальным очагом коронавируса.
Форпост Севастополь 07:12
Происшествия

Петербуржец обжаловал в суде принудительное помещение в обсерватор

Санкт-Петербург, 9 апреля 2020, 13:23 — REGNUM Житель Петербурга Георгий Образцов через своего адвоката подал исковое заявление в суд, требуя отменить постановление управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о принудительной изоляции мужчины в обсерватор.
REGNUM 06:23
Общество

В Москве изменили правила госпитализации пациентов с коронавирусом

Участники созданного в Москве Клинического комитета по борьбе с коронавирусом предложили изменить правила госпитализации пациентов.
Lenta.ru 02:34
Армия и оружие

Потерю Кенигсберга назвали национальной катастрофой Германии

Газета.Ru 04:27
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Общество

В Башкирии ввели комендантский час для детей и пожилых

В Башкирии детям и лицам старше 65 лет запретили выходить из дома в определенные часы.
ТАСС 07:21
Общество

Выпускников школ не станут призывать в армию в этом году

С учетом переноса сроков ЕГЭ из-за коронавируса родители опасаются, что юноши окажутся в армии раньше, чем получат аттестат и поступят в вузы.
Известия 06:46
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Здоровье

В Ивановской области, возможно, улучшается ситуация по коронавирусу

По данным регионального штаба по борьбе с COVID-19 в Ивановской области на 8 апреля 2020 года, за последние сутки в регионе число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией осталось неизменным – 47 человек.
ИвановоLive вчера в 05:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное