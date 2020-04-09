Политика
Газета.RuВ Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ. Об этом информирует RT со ссылкой на документ, подготовленный депутатами Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.
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с чего всё началось
Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы. С таким предложением выступили депутаты Партии Центра, члены комитета по иностранным делам Керстин Лундгрен и Магнус Эк.RT на русском00:00
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Энергетика
Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Происшествия
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей
Мужчина в Пятигорске закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявил их заложниками и потребовал большой выкуп, написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Общество
В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции
В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Автоспорт
Чемпионат Формулы-1 собираются начать в Европе без зрителей
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун в интервью для британского телеканала Sky Sports рассказал о том, что чемпионат 2020 года может стартовать без болельщиков.
Шоу-бизнес
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отмечают 15-ю годовщину свадьбы
9 апреля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская (один из титулов, который получила Камилла) отмечают 15-летие со дня свадьбы.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Общество
В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса
Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
Экономика
Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь
Обо всем говорится в исследовании Сбербанка. В период с 30 марта по 5 апреля предпочтения россиян очень изменились.
Общество
Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью
Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Политика
Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19
Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Здоровье
У 50 человек в уфимской больнице может быть коронавирус
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил о вероятном инфицировании 50 человек в Республиканской клинической больнице имени Куватова, среди них медики и пациенты.
Происшествия
МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве
Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Энергетика
Страны ОПЕК+ начали совещание в формате видеоконференции
Страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, начали совещание в формате видеоконференции по мерам, которые необходимо предпринять для стабилизации цен на нефтяном рынке в условиях пониженного спроса из-за пандемии коронавируса.
Политика
В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ
Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
Наука
Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным
Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
Энергетика
Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд
Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.
Происшествия
На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу
Общество
За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей
В Санкт-Петербурге оштрафован 38-летний местный житель, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции.
Общество
Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом
Президент предложил установить: - Выплаты работающим с коронавирусом врачам – 80 тысяч рублей, среднему звену – 50 тысяч рублей.
Здоровье
Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Нижегородской области
Скончалась 81-летняя пациентка. Сегодня губернатор Нижегородской области сообщил о третьей жертве коронавируса на территории региона.
Общество
В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий
С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
Общество
Новый случай коронавируса в Севастополе подтвержден
Пассажиров рейса vz 307 авиакомпании Red Wings, прилетевших 1 апреля из Москвы в Симферополь, просят срочно сообщить о себе по телефону 112 или номеру горячей линии городского штаба: 8 (8692) 41-77-07.
Политика
Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции
Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Общество
На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов
Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Политика
Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.