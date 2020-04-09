Политика

Газета.RuГазета.RuВ Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ. Об этом информирует RT со ссылкой на документ, подготовленный депутатами Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.
Читать в источнике
Комментировать406
с чего всё началось

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы. С таким предложением выступили депутаты Партии Центра, члены комитета по иностранным делам Керстин Лундгрен и Магнус Эк.
RT на русском00:00

Подробнее о событии

Эксперт оценил идею о восстановлении санкций против России в ПАСЕ

РИА Новости08:47

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Москва 2402:47

В Швеции призвали возобновить санкции против РФ в рамках ПАСЕ

Московский Комсомолец05:57

В Швеции призвали к возобновлению санкций против России в рамках ПАСЕ

Комсомольская правда05:51

В Швеции призвали возобновить санкции против России

Lenta.ru04:50

Сенатор объяснил, зачем Швеция призвала восстановить санкции против России в ПАСЕ

ФАН07:30

В Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

RT на русском00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 10:43, Ашберн
Энергетика

Саудовская Аравия желает от России большего сокращения добычи нефти

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 08:41
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Происшествия

В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей

Мужчина в Пятигорске закрылся в квартире со своей сестрой и ее детьми, объявил их заложниками и потребовал большой выкуп, написал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 09:47
Общество

В Москве выписали первые штрафы за нарушение самоизоляции

В Москве выписали первые штрафы за нарушение режима самоизоляции, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
РБК 09:31
Автоспорт

Чемпионат Формулы-1 собираются начать в Европе без зрителей

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун в интервью для британского телеканала Sky Sports рассказал о том, что чемпионат 2020 года может стартовать без болельщиков.
Советский спорт 03:15
Происшествия

При обстреле силовиками окраин Горловки погиб человек, сообщили в ДНР

РИА Новости 10:07
Шоу-бизнес

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отмечают 15-ю годовщину свадьбы

9 апреля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская (один из титулов, который получила Камилла) отмечают 15-летие со дня свадьбы.
Woman.ru 07:08
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Tvoe-avto.com 07 апреля в 04:28
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

Режим посещения московских кладбищ будет ограничен до окончания действия режима повышенной готовности, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.
РБК 10:13
Экономика

Сбербанк отметил увеличение расходов россиян на алкоголь

Обо всем говорится в исследовании Сбербанка. В период с 30 марта по 5 апреля предпочтения россиян очень изменились.
Gazeta.SPb вчера в 15:03
Общество

Врач оценил иммунитет к CoViD-19 у переболевших ветрянкой или корью

Врач подчеркнул, что крайне не рекомендует принимать антибиотики в качестве профилактики от нового вируса, так как они могут нанести вред организму.
Life.ru 04:21
Политика

Путин намерен посмотреть работу ВТС в рамках ограничений по COVID-19

Президент России Владимир Путин на заседании комиссии ВТС сообщил, что намерен посмотреть, как идёт работа предприятий в рамках ограничений, связанных с карантином из-за коронавируса.
РИА Новости 08:40
Общество

Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ в 2020 году

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что предметов по выбору на Основном государственном экзамене в этом году не будет.
Газета.Ru 09:24
Здоровье

У 50 человек в уфимской больнице может быть коронавирус

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин сообщил о вероятном инфицировании 50 человек в Республиканской клинической больнице имени Куватова, среди них медики и пациенты.
RuNews24.ru 10:11
Происшествия

МЧС назвало причину взрыва в бизнес-центре в Москве

Взрыв в многоэтажном офисном здании в Москве произошел из-за разгерметизации кислородного баллона.
Известия 07:43
Энергетика

Страны ОПЕК+ начали совещание в формате видеоконференции

Страны ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, начали совещание в формате видеоконференции по мерам, которые необходимо предпринять для стабилизации цен на нефтяном рынке в условиях пониженного спроса из-за пандемии коронавируса.
Московский Комсомолец 10:37
Политика

В МИД Италии оправдали La Stampa, но сами обиделись на иностранное СМИ

Отметил, что ранее возглавляемое Ди Майо ведомство не стало «дистанцироваться» от высказанных итальянской газетой La Stampa предположений о том, что 80% помощи, которую Россия оказывает Италии в борьбе с коронавирусом, неэффективна и что подлинная цель России — пиар и приближение к базам НАТО.
REGNUM 06:27
Наука

Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным

Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
ФАН 09:58
Энергетика

Цена на бензин в России снизилась вторую неделю подряд

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 30 марта по 5 апреля снизилась на 1 копейку и составила 44,92 рубля, средняя цена литра дизельного топлива сократилась на 8 копеек и составила 47,91 рубля, сообщает Росстат.
Rambler News Service 09:10
Происшествия

На Урале семья с тремя детьми спряталась от коронавируса в лесу

Российская газета 09:34
Общество

За прогулку с ребенком петербуржца оштрафовали на 15 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге оштрафован 38-летний местный житель, который гулял со своим ребенком на детской площадке, нарушая режим самоизоляции.
СеверИнформ 04:30
Экономика

Названо самое подготовленное к кризису поколение россиян

Lenta.ru 01:31
Общество

Путин: Медики получат доплаты за работу с больными коронавирусом

Президент предложил установить: - Выплаты работающим с коронавирусом врачам – 80 тысяч рублей, среднему звену – 50 тысяч рублей.
Столица на Онего вчера в 08:58
Здоровье

Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Нижегородской области

Скончалась 81-летняя пациентка. Сегодня губернатор Нижегородской области сообщил о третьей жертве коронавируса на территории региона.
Патриоты Нижнего 10:15
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал фото из больницы в Коммунарке после выписки

КП - Саратов 08:52
Общество

В Башкирии стартуют тотальные проверки работающих предприятий

С 10 апреля в Башкортостане начнутся проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий на работающих предприятиях.
РБК Уфа 03:40
Общество

Новый случай коронавируса в Севастополе подтвержден

Пассажиров рейса vz 307 авиакомпании Red Wings, прилетевших 1 апреля из Москвы в Симферополь, просят срочно сообщить о себе по телефону 112 или номеру горячей линии городского штаба: 8 (8692) 41-77-07.
Севастополь.ру 08:47
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Общество

На нарушителей самоизоляции в Москве составили более 400 протоколов

Столичные правоохранительные органы составили сотни протоколов об административных правонарушениях в период действия режима самоизоляции, сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.
Интерфакс 09:52
Политика

Конте назвал оскорбительным поиск политической подоплеки помощи России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал оскорбительными для себя и итальянского правительства сообщения о политической мотивации российской стороны, оказавшей Италии помощь в борьбе с коронавирусом.
РБК 06:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное