Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы. С таким предложением выступили депутаты Партии Центра, члены комитета по иностранным делам Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

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Шведские парламентарии призвали возобновить санкции против России в рамках ПАСЕ. Об этом информирует RT со ссылкой на документ, подготовленный депутатами Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.

В Швеции призвали ввести санкции против России в ПАСЕ

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