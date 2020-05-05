Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом

Эпидемиолог, советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке в интервью РБК рассказал, что власти страны в борьбе с коронавирусной инфекцией опирались на меры, польза которых научно обоснована. Таких мер, по словам эксперта, две.
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с чего всё началось

Советник правительства Швеции назвал две главные меры по борьбе с вирусом

В своей стратегии по борьбе с коронавирусом шведские власти опирались только на те меры, чья польза имеет научное обоснование. Об этом в интервью РБК заявил советник шведского правительства и генерального секретаря Всемирной организации здравоохранения Юхан Гизеке.
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Московский Комсомолец03:25

Шведский эпидемиолог назвал две главные меры в борьбе с коронавирусом

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ЕГЭ могут перенести на более поздние сроки

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Политика

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Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

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Интерфакс вчера в 06:45
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Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
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Происшествия

Прилетевшая из Москвы в Югру девушка не знала о наличии у нее COVID-19

Девушка, прилетевшая 30 апреля из Москвы в Нижневартовск, не знала о том, что больна коронавирусной инфекцией.
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Общество

В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро

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РИА Новости 07:11
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Общество

В России вступил в силу запрет на продажу алкоголя в жилых домах

С 5 мая в России начал действовать закон о запрете розничной продажи алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, сообщает «Парламентская газета».
Коммерсантъ вчера в 23:29
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его нормальном самочувствии

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Политика

Инициатор сноса памятника Коневу пожаловался на Россию

Глава шестого района Праги Ондржей Коларж, ставший одним из инициаторов демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице, пожаловался председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на действия России.
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Здоровье

350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса

Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Политика

Лукашенко пригласил глав других государств на парад Победы в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств посетить Минск и принять участие в параде Победы.
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Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
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Общество

Умер генконструктор РКК «Энергия» Евгений Микрин

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Общество

В Израиле сообщили об успехах в создании лечения коронавируса

Команда Израильского института биологических исследований в городе Нес-Циона представила министру обороны Нафтали Беннету "значительное достижение" в разработке "средства от коронавируса", пишет издание "Едиот Ахронот".
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Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов ушел в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
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Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Режиссёром нового фильма из киновселенной "Звёздные войны" станет обладатель премии "Оскар" Тайка Вайтити ("Кролик Джоджо", "Реальные упыри").
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В сети появился новый тест конкурирующих бюджетных процессоров AMD Ryzen 3 3100 (Matisse) и Intel Core i3-10100 (Comet Lake-S) в тестах 3D Mark Fire Strike и Time Spy.
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Число случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае превысило 500

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Том Харди снова намекнул на встречу Человека-паука и Венома

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85 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области

Роспотребнадзор сообщил в понедельник, 4 мая о еще 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области за минувшие сутки.
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Шоу-бизнес

Плющенко отреагировал на заявления о психическом заболевании его сына

Ранее блогер Лена Миро прокомментировала новости о возможном психическом расстройстве сына продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко.
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Кировчане смогут весь май наблюдать в небе МКС

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