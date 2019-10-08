Памятник, который изготовлен из бронзы, был создан еще два года назад. Статуя установлена между старой и новой футбольными аренами города. Стоит отметить, что о решении открыть памятник, Федерация футбола Швеции объявила в 2016 году.

Политика В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.

Армия и оружие В США назвали самые опасные российские бомбардировщики Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.

Баскетбол Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс» Причиной отмены послужил твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.

Экономика Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.

Кино Новые «Ходячие мертвецы» показали самые низкие рейтинги Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.

Игры Call of Duty: Modern Warfare получила релизный трейлер Компания Activision и студия Infinity Ward представили релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Экономика Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.

Шоу-бизнес Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.

Политика Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.

Общество Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.

Общество В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер» Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.

Политика Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов В 2017 году РБК писал, что ООО «Агентство интернет-расследований» выступает одним из юридических лиц так называемой «фабрики медиа», обвиняемой в манипуляции мнениями в соцсетях во время президентских выборов в США, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Культура Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Авто Опубликованы снимки новой Kia Optima В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.

Общество В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.

Общество Суд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда столицы о возврате дела театрального режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.