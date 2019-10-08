Футбол
Газета.RuСтатую Ибрагимовича открыли в Швеции
Памятник, который изготовлен из бронзы, был создан еще два года назад. Статуя установлена между старой и новой футбольными аренами города. Стоит отметить, что о решении открыть памятник, Федерация футбола Швеции объявила в 2016 году.
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Политика
В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.
РИА Новости 11:50
Армия и оружие
В США назвали самые опасные российские бомбардировщики
Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
Известия 05 октября в 21:28
Баскетбол
Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс»
Причиной отмены послужил твит генерального менеджера «Хьюстона» Дэрила Мори, поддержавшего протесты в Гонконге.
Чемпионат 15:12
Экономика
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утильсбора
Российские автодилеры выступили против повышения ставок утилизационного сбора на автомобили.
ТАСС 07:55
Кино
Новые «Ходячие мертвецы» показали самые низкие рейтинги
Премьерная серия ленты показала самые низкие рейтинги, снизившиеся на 34% по сравнению с прошлой частью истории.
News.ru 14:35
Политика
В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского
RT на русском 08:09
Игры
Call of Duty: Modern Warfare получила релизный трейлер
Компания Activision и студия Infinity Ward представили релизный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.
News.ru 07:46
Экономика
Центробанк США объявил о возвращении к покупкам активов
Федеральная резервная система (ФРС) США возобновит наращивание своего баланса, остановленное в 2014 году, — это понадобилось для предотвращения дефицита ликвидности на денежных рынках, заявил во вторник, 8 октября, председатель ФРС Джером Пауэлл.
РБК 16:46
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Вокруг ТВ вчера в 06:38
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском 16:36
Общество
Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии
Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
Национальная служба новостей 10:32
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Gazeta.SPb 04:50
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Lenta.ru 09:27
Армия и оружие
В США представили доклад по сдерживанию России в Черном море
Международная жизнь вчера в 03:57
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Коммерсантъ 13:26
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
StarHit.ru 02:29
Общество
В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»
Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
Политика
Сенаторы в США увидели рост активности «фабрики медиа» после выборов
В 2017 году РБК писал, что ООО «Агентство интернет-расследований» выступает одним из юридических лиц так называемой «фабрики медиа», обвиняемой в манипуляции мнениями в соцсетях во время президентских выборов в США, которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
РБК 16:08
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru 08:19
Культура
Главы международных медиахолдингов познакомятся с российским контентом
Key Buyers Event делает компания "Экспоконтент", которая многие годы занимается продвижением нашего контента на международных рынках, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Российская газета 09:02
Общество
Поедание грибов снижает вероятность рака простаты
Популярная механика 10:51
Шоу-бизнес
В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.
OAnews вчера в 12:25
Авто
Опубликованы снимки новой Kia Optima
В Сети активно распространяются фотографии автомобиля, который предложен в новом исполнении, отличающемся от предшественника.
Rusargument 00:02
Общество
В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России
Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза.
РБК 14:03
Хоккей
«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»
Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
Матч ТВ 13:08
Общество
Суд отменил решение о возврате дела Серебренникова в прокуратуру
Московский городской суд отменил решение Мещанского районного суда столицы о возврате дела театрального режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру.
Труд 10:58
Общество
Туалеты на вокзалах станут бесплатными для всех
В настоящее время бесплатно воспользоваться туалетом на вокзале могут льготные категории граждан и пассажиры поездов – им нужно предъявить билет на поезд, который либо пришел на станцию не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в течение ближайших трех часов.
Вести.Ru 04:25