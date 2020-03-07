Происшествия

РБКРБКВ Швеции задержали россиян по подозрению в нападении на блогера из Чечни

Шведская полиция задержала двух граждан России по подозрению в нападении на блогера, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру города Евле, по подозрению в покушении на убийство задержаны 29-летний мужчина и 30-летняя женщина.
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с чего всё началось
В Швеции задержаны двое россиян, подозреваемых в покушении на убийство блогера и критика чеченского правительства Тумсо Абдурахманова, сообщает Reuters
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Фонтанка.Ру03:11

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В Швеции задержали двух россиян по подозрению в убийстве чеченского блогера

Фонтанка.Ру03:11

В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова

Эхо Москвы03:30

Женщина задержана по делу о нападении на Тумсо в Швеции

Кавказский узелвчера в 18:29

В Швеции задержали россиян по подозрению в нападении на блогера из Чечни

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Двоих подозреваемых в покушении на Тумсо Абдурахманова задержали в Швеции

Lenta.ruвчера в 17:42

В Швеции задержаны двое подозреваемых в покушении на чеченского блогера

Znak.comвчера в 16:39

В Швеции задержали россиян, подозреваемых в атаке на чеченского блогера

URA.Ruвчера в 19:08
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АвтоВАЗ начал сборку флагманской Lada Xray Cross

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе «АвтоВАЗа», новая XRay Cross Instinct станет первым автомобилем LADA с мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 05 марта в 00:20
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Билл Клинтон рассказал о своем романе с Моникой Левински

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Совбез ООН не поддержал соглашение РФ и Турции по Сирии

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Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету в Нове-Место

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Жил какое-то время на базе в Тарасовке.
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Из-за различия половых хромосом женщины живут дольше мужчин

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Небольшой тизер Спауна Mortal Kombat 11 опубликован в Твиттере.
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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