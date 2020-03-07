с чего всё началось

Шведская полиция задержала двух граждан России по подозрению в нападении на блогера, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру города Евле, по подозрению в покушении на убийство задержаны 29-летний мужчина и 30-летняя женщина.

В Швеции задержали россиян по подозрению в нападении на блогера из Чечни

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