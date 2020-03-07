Происшествия
РБКВ Швеции задержали россиян по подозрению в нападении на блогера из Чечни
Шведская полиция задержала двух граждан России по подозрению в нападении на блогера, который критиковал главу Чечни Рамзана Кадырова. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на прокуратуру города Евле, по подозрению в покушении на убийство задержаны 29-летний мужчина и 30-летняя женщина.
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с чего всё началось
В Швеции задержаны двое россиян, подозреваемых в покушении на убийство блогера и критика чеченского правительства Тумсо Абдурахманова, сообщает Reuters.Фонтанка.Ру03:11
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