Происшествия
RuNews24.ruВ Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера. Абдурахманов ранее заявлял, что выступает за независимость Чечни, называл себя врагом Рамзана Кадырова и сообщал, что кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов. Блогер покинул Россию несколько лет назад.
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В Швеции задержали двух россиян по подозрению в нападении на чеченского блогера
Коммерсантъвчера в 19:56
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