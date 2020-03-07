Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера. Абдурахманов ранее заявлял, что выступает за независимость Чечни, называл себя врагом Рамзана Кадырова и сообщал, что кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов. Блогер покинул Россию несколько лет назад.
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В посольстве РФ в Швеции сообщили о наблюдении за делом о нападении на блогера из Чечни

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В Швеции задержали двух россиян по подозрению в убийстве чеченского блогера

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Женщина задержана по делу о нападении на Тумсо в Швеции

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Президент России Владимир Путин отверг возможность перехода страны к парламентской республике от президентской.
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Очередной жертвой нового коронавируса в Иране стала Фатеме Рахбар, избранная в середине февраля в парламент одиннадцатого созыва.
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В пятницу в Эр-Рияде арестовали младшего брат короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и двоих племянников монарха по обвинению в государственной измене.
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Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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На круизном лайнере «Grand Princess» оказались 49 украинцев

На борту круизного лайнера "Grand Princess", пассажир которого умер от коронавируса, находится 49 граждан Украины.
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Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Россию сотрудничать "в полной мере" со следствием, изучающим причину крушения малайзийского "Боинга".
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Министерство финансов России предложило конфисковывать валюту, операции с которой проводятся с нарушением действующего законодательства.
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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