Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера

Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера. Абдурахманов ранее заявлял, что выступает за независимость Чечни, называл себя врагом Рамзана Кадырова и сообщал, что кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов. Блогер покинул Россию несколько лет назад.
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Полиция Швеции задержала двоих подозреваемых в нападении на Тумсо Абдурахманова. Он критиковал власти Чечни

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Женщина задержана по делу о нападении на Тумсо в Швеции

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В Швеции задержали двух россиян по подозрению в убийстве чеченского блогера

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La Gazzetta dello Sport сообщает, что директор "Милана" Звонимир Бобан вчера получил письмо об увольнении.
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В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие

В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
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Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
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Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров в Таллине после выступления 41 участницы из 48.
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В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

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МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17. Дипломаты уверен, что следствие давило на окружной суд Гааги.
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Путин выступил против идеи возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
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Исследователи показали, что пластиковые отходы небольшого размера могут повреждать живые организмы, с которыми кораллы состоят в симбиотических отношениях.
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Лучший вратарь 2019 года Алиссон Беккер может не успеть восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
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Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
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Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
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Итальянский «Милан» намерен подписать контракт с французским защитником «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Клуб может заплатить за него € 60 млн.
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Тумсо Умалтович Абдурахманов
Чеченский блогер, политический беженец и диссидент.
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