Происшествия
RuNews24.ruВ Швеции задержали россиян, подозреваемых в нападении на блогера
Правоохранители возбудили дело о покушении на блогера. Абдурахманов ранее заявлял, что выступает за независимость Чечни, называл себя врагом Рамзана Кадырова и сообщал, что кровную месть ему объявил глава чеченского парламента Магомед Даудов. Блогер покинул Россию несколько лет назад.
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Футбол
Геркус ответил на судебный иск «Локомотива»
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус дал ответ на претензии «железнодорожников».
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Футбол
Бобан получил письмо об увольнении
La Gazzetta dello Sport сообщает, что директор "Милана" Звонимир Бобан вчера получил письмо об увольнении.
Происшествия
МИД Украины проверит сведения о смерти украинских шахматистов в Москве
Станислав Богданович являлся чемпионом Украины по быстрым шахматам, в 2017 году он стал гроссмейстером.
Армия и оружие
В Анкаре ожидают прибытия российской военной делегации
В Анкаре на следующей неделе ожидают визита делегации Министерства обороны России, заявил глава турецкого оборонного ведомства Хулуси Акар.
Авто
Запорожский автозавод выпустит несколько партий автомобилей LADA
Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) в рамках аудита выпустит несколько партий российских автомобилей LADA.
Общество
В России захотели изменить правила выдачи лицензий на оружие
В России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие.
Политика
Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%
Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона во время дуэли взглядов
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Наращивание или сокращение добычи нефти Россией теперь будет зависеть от планов самих российских компаний, но Минэнерго РФ пока не обсуждало с ними такой вариант, добавил Новак на выходе из здания штаб-квартиры ОПЕК в Вене.
Фигурное катание
Фигуристка Валиева установила рекорд юниорских ЧМ в короткой программе
Российская фигуристка Камила Валиева лидирует в короткой программе на чемпионате мира среди юниоров в Таллине после выступления 41 участницы из 48.
Политика
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17
МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17. Дипломаты уверен, что следствие давило на окружной суд Гааги.
Политика
Путин выступил против идеи возглавить Госсовет
Президент России Владимир Путин во время встречи с общественностью в Иваново рассказал, к чему приведет назначение его на должность главы Госсовета.
Наука
Микропластик повреждает коралловые экосистемы
Исследователи показали, что пластиковые отходы небольшого размера могут повреждать живые организмы, с которыми кораллы состоят в симбиотических отношениях.
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Футбол
Алиссон получил травму и может пропустить игру с «Атлетико»
Лучший вратарь 2019 года Алиссон Беккер может не успеть восстановиться к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико».
Общество
Силуанов назвал отмирающие профессии в России
Министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве, рассказал, какие профессии будут постепенно исчезать в связи с развитием новых технологий.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Общество
В Москве началось проектирование инфекционного корпуса
5 марта Сергей Собянин ввёл в Москве режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Приставы не смогли найти Заворотнюк и закрыли дело о ее долге
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Технологии
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 10
Футбол
«Милан» может заплатить € 60 млн за защитника «Лейпцига» Упамекано
Итальянский «Милан» намерен подписать контракт с французским защитником «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано. Клуб может заплатить за него € 60 млн.