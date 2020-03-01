Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

Начальник СИЗО Антон Подрез сообщил, что в СИЗО не допускаются также адвокаты, следователи и прокуроры. Аналогичное заявление сделал и представитель администрации «Матросская тишина» УФСИН Москвы, уведомив членов комиссии о запрете посещений.
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Омбудсмен Москвы: онлайн-консультации с адвокатами в СИЗО пока технически невозможны

ТАСС08:15

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Интерфакс06:33

В столичные СИЗО прекратили допуск членов ОНК

Москва 2410:54

Московские СИЗО из-за COVID-19 перестанут пускать адвокатов

РИА Новости07:18

В СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК

RT на русском09:13

ФСИН ввела ограничительные меры в СИЗО на территории Москвы

Вечерняя Москва07:31

Ужесточен режим работы московских СИЗО

Коммерсантъ09:56
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Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 11:01
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В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
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Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
REGNUM 09:11
Здоровье

В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей

Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Smolnarod.ru 10:45
Здоровье

Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России

В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
РИА Новости вчера в 16:49
Происшествия

В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом

Вести.Ru вчера в 01:42
Общество

Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции

С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Асылыкуль 04:25
Общество

В Карелии ввели режим самоизоляции жителей

Режим самоизоляции вводится для жителей Карелии в связи с пандемией коронавируса.
News.ru 11:31
Общество

В России ужесточили штрафы за нарушение карантина

Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Урал-пресс-информ вчера в 04:09
Авто

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Эксперты ожидают, что новый Pajero получит гибридный мотор от Outlander PHEV, который построен на базе 2,4-литрового 128-сильного двигателя и двух электромоторов для каждой оси на 82 и 95 л.с. По предварительным сведениям, новинку представят в 2021 году, а в продажу кроссовер поступит в 2022 году.
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Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
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Футбол

«Зенит» составил символическую сборную латиноамериканских игроков

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Общество

В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля

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Здоровье

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Ученые отметили, что в странах с массовым применением вакцины БЦЖ уровень смертности от коронавируса меньше.
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Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
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Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса

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Наука

Новый патоген угрожает урожаю фенхеля по всему миру

«Виды грибов, полученные из симптоматических тканей, были идентифицированы на основе морфологических признаков и молекулярно-филогенетического анализа матрицы рДНК ITS-LSU-SSU, что привело к описанию патогена фенхеля как нового рода и вида Ochraceocephala foeniculi».
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Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
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В Грузии запретили продажу алкоголя

Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
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В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом

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