Коронавирус
RT на русскомВ СИЗО Москвы прекращён допуск членов ОНК
Начальник СИЗО Антон Подрез сообщил, что в СИЗО не допускаются также адвокаты, следователи и прокуроры. Аналогичное заявление сделал и представитель администрации «Матросская тишина» УФСИН Москвы, уведомив членов комиссии о запрете посещений.
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Экономика
Бизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа
РСПП планирует оказывать помощь при участии Сбербанка.
Игры
Играть в The Elder Scrolls Online бесплатно можно будет неделю или две
Bethesda и ZeniMax Online проводят очередную акцию бесплатного доступа к онлайновой ролевой игре The Elder Scrolls Online.
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Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Общество
В Краснодарском крае вводят карантин
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о введении карантина на всей территории региона.
Шоу-бизнес
Нарусова отчитала Собчак и Богомолова за пьянство на карантине
Общество
Стали известны штрафы за нарушение режима изоляции в Москве
Нарушение режима самоизоляции в Москве предлагается наказывать штрафами в размере 4 тысяч рублей за первое нарушение и 5 тысяч рублей — за повторное.
Общество
В России за сутки умерли еще восемь человек с коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции сообщил, что за последние сутки количество летальных случаев зараженных коронавирусом достигло 17 человек.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Общество
В Прикамье вводится режим обязательной самоизоляции
Пермь, 31 марта 2020, 16:11 — REGNUM В Пермском крае со 2 апреля вводится режим обязательной самоизоляции.
Здоровье
В России могут изолировать борющихся с коронавирусом врачей
Вопрос изоляции российских врачей, которые работают с инфицированными коронавирусом и борются с COVID- 19, до второго апреля ведомствам поручил проработать глава кабмина Михаил Мишустин.
Здоровье
Врач озвучил «печальный сценарий» карантина в России
В самом "печальном сценарии" режим самоизоляции в России может продлиться до полутора лет, заявил врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика", Захар Лейкин в интервью Антону Красовскому на RT.
Происшествия
В Коммунарке умерли еще два пациента с коронавирусом
Общество
Радий Хабиров рассказал жителям Башкирии о режиме самоизоляции
С 20.00 часов вечера 31 марта в Башкирии вводится режим самоизоляции для всех жителей республики.
Общество
В Карелии ввели режим самоизоляции жителей
Режим самоизоляции вводится для жителей Карелии в связи с пандемией коронавируса.
Общество
В России ужесточили штрафы за нарушение карантина
Правительство РФ одобрило поправки в Кодекс об административных правонарушениях об ужесточении наказания за нарушение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Авто
Mitsubishi представит внедорожник Pajero без рамы в 2021 году
Эксперты ожидают, что новый Pajero получит гибридный мотор от Outlander PHEV, который построен на базе 2,4-литрового 128-сильного двигателя и двух электромоторов для каждой оси на 82 и 95 л.с. По предварительным сведениям, новинку представят в 2021 году, а в продажу кроссовер поступит в 2022 году.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью
Пара теперь станет самыми обычными гражданами На днях Меган Маркл и принц Гарри посетили свой последний официальный прием в статусе членов королевской семьи.
Футбол
«Зенит» составил символическую сборную латиноамериканских игроков
«Зенит» опубликовал символическую сборную латиноамериканских игроков по количеству матчей за команду. Она была размещена в Twitter клуба.
Общество
В Уфе выдавать специальные пропуска начнут с 1 апреля
Уфа, 31 марта 2020, 16:01 — REGNUM Положение о действии пропускной системы на территории Уфы на период самоизоляции разработано в столице Башкирии.
Здоровье
Установлена связь между смертностью от коронавируса и вакциной БЦЖ
Ученые отметили, что в странах с массовым применением вакцины БЦЖ уровень смертности от коронавируса меньше.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Общество
Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области из-за коронавируса
В Новосибирской области вводят режим самоизоляции для всех жителей — он начнёт действовать с вечера 31 марта.
Наука
Новый патоген угрожает урожаю фенхеля по всему миру
«Виды грибов, полученные из симптоматических тканей, были идентифицированы на основе морфологических признаков и молекулярно-филогенетического анализа матрицы рДНК ITS-LSU-SSU, что привело к описанию патогена фенхеля как нового рода и вида Ochraceocephala foeniculi».
Здоровье
В Чайковском у пациента предварительно выявлен коронавирус
Предварительный тест на наличие коронавируса показал положительный результат. Пациент был госпитализирован в одну из больниц Перми.
Общество
В Красноярском крае вводят режим самоизоляции
Сегодня, 31 марта, пресс-служба Губернатора Красноярского края сообщила о намерении ввести режим самоизоляции в регионе.
Общество
Главный инфекционист США предсказал вторую волну коронавируса осенью
Как сообщил главный инфекционист США, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний страны Энтони Фаучи, в стране осенью нынешнего года может возникнуть вторая волна распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В Грузии запретили продажу алкоголя
Правительство Грузии с 31 марта и до окончания чрезвычайного положения запретило продажу алкогольных напитков, включая вино и пиво.
Здоровье
В Нижегородской области выявили новый случай заражения коронавирусом
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекции, девять из них носят завозной характер - заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии.