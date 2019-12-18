Происшествия

REGNUMREGNUMВ СИЗО пропал экс-губернатор Сахалина Хорошавин

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина потеряли адвокаты и родственники. В СИЗО Южно-Сахалинска его нет, ФСИН на запросы не отвечает.
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Потерянный адвокатами экс-губернатор Хорошавин нашелся в СИЗО Южно-Сахалинска

Первое антикоррупционное СМИ22:36

Хорошавина вернули на Сахалин

Сахалин.Инфо20:29

УФСИН сообщило о местонахождении осужденного экс-главы Сахалинской области Хорошавина

Росбалт21:59

Родственники и адвокаты экс-главы Сахалина рассказали о его исчезновении

РБК20:55

В УФСИН сообщили местонахождение экс-главы Сахалина Хорошавина

ТАСС21:48

Во ФСИН прокомментировали заявление адвоката о «пропаже» Хорошавина

РИА Новости20:56

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

RT на русском21:59
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Спорт

Российский велогонщик допустил смену гражданства из-за санкций WADA

Российский велогонщик Ильнур Закарин заявил, что задумывался о смене спортивного гражданства для того, чтобы гарантировать себе участие в Олимпиаде 2020 года в Токио, несмотря на возможное отстранение России из-за допингового скандала, передает Cycling News.
РБК 04:25
Энергетика

«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года

Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.
Российская газета 10:27
Общество

В Магаданской области 31 декабря объявили выходным днем

В Магаданской области указом "Об изменении рабочего времени" губернатора Сергея Носова 31 декабря было сделано выходным днем. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:19
Экономика

Налоговики узнали о счетах и активах россиян в 70 странах

Налоговые органы более 70 юрисдикций передали Федеральной налоговой службе информацию о зарубежных счетах и активах россиян за 2018 год, сообщили РБК в ведомстве.
РБК 11:01
Музыка

«Россия 1» заглушила слово «протесты» в песне группы Шуры из Би-2

Телеканал «Россия 1» заглушил звук на слове «протесты» в песне группы «Куртки Кобейна» (проект Шуры Би-2).
Коммерсантъ 15 декабря в 08:56
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Происшествия

Над челябинским метеоритом в музее самопроизвольно поднялся купол

В музее, где хранится челябинский метеорит, произошел необъяснимый случай – над фрагментом астероида самопроизвольно раскрылся купол, который управляется пультом, находившимся в тот момент в специальном хранилище под видеонаблюдением.
Газета.Ru 16:22
Экономика

СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений.
РБК 18:31
Музыка

Рэпер с Урала залил водой студию Урганта

Исполнитель рэпа и хип-хопа Данил Прытков из Екатеринбурга, выступающий под псевдонимом Niletto, стал музыкальным гостем очередного выпуска шоу «Вечерний Ургант».
Вестник 22:20
Экономика

Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»

Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Профиль вчера в 16:01
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Хоккей

Ковальчуком интересуются 4 клуба НХЛ

Напомним, Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» после 1,5 сезонов в клубе. «Кингз» отстранили его от основы за неудовлетворительные показатели.
Metaratings 13:01
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Общество

Пять рыболовецких суден из Японии задержаны погранслужбами России

Российские пограничники задержали в городе Немуро округа Хокайдо пять рыболовецких судов.
Газета.Ru 16:10
Общество

Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке

Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
REGNUM вчера в 16:01
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском 01:30
Финансы

Россиянам дали совет по валюте для сбережений

В 2019 году выиграл те, кто хранил свои сбережения в рублях, а наименее выгодными оказались вклады в евро.
Рамблер вчера в 03:54
Армия и оружие

ВС США и Канады начали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Российский разведывательный корабль «Виктор Леонов» военно-морского флота (ВМФ) России находится под наблюдением американо-канадского Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).
РБК 21:26
Здоровье

Володин указал на низкую зарплату врачей

В сентябре 2019 года Володин дал задание подготовить статистику по средней зарплате врачей и учителей без учёта более высоких зарплат руководства школ и больниц, чтобы видеть реальный доход при подготовке бюджета на следующий год.
News.ru вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита вызвала фурор в Сети

Певица заверила, что снимок не был отредактирован в фотошопе. В Сети Лолита поделилась новым снимков.
Privet-Rostov.ru 00:33
Политика

Зеленский внес закон о децентрализации без особого статуса Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
Газета.Ru вчера в 07:33
Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.
RT на русском 18:40
Происшествия

В результате столкновений у Верховной рады пострадали 17 полицейских

ТАСС 09:03
Наука

Одиссея судна «Академик М. А. Лаврентьев»: как исследуют Тихий океан

Именно поэтому экспедиция НИС "Академик М. А. Лаврентьев" в мае 2016 занималась не только геологическими исследованиями, но и изучением живых организмов, обитающих в районе вулкана Пийпа.
Популярная механика 04:15
Экономика

Аветисян заявил об инициировании против него уголовного дела в Лондоне

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал о попытке фонда Baring Vostok — его оппонентов по корпоративному конфликту в банке «Восточный» — «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.
РБК 16:00
Экономика

В Омской области установили тарифы на газ в 2020 году

Добавим, ранее в Омской области установили новые тарифы на электроэнергию, воду и канализацию в 2020 году.
Город55.ру 20:12
Здоровье

В Сахалинской области запустят новые скрининговые программы по выявлению рака

В Сахалинской области будут внедрены новые скрининговые программы по выявлению рака.
Сахалин.Инфо вчера в 23:39
Общество

Посол Великобритании рассказал о судьбе Скрипалей

Скрипали, как утверждают британские власти, 4 марта 2018 года были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок» в результате операции с участием сотрудников ГРУ.
Lenta.ru 10:14
Здоровье

Никотиновые леденцы. Почему снюс так опасен и что делается для борьбы с ним?

Рассказываем, что это такое, почему эти конфетки набирают популярность в молодежной среде и что делают власти, чтобы это исправить.
ТАСС 07:15
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
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Александр Вадимович Хорошавин
бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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