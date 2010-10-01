Коронавирус

Это КавказЭто КавказВ СКФО за сутки подтвердилось 435 новых случаев коронавируса

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435 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19 зарегистрировано за сутки на Северном Кавказе. Наибольшее число зараженных наблюдается в Дагестане.
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В СКФО за сутки подтвердилось 435 новых случаев коронавируса

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В Калининградской области выявили 54 новых случая COVID-19

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В инфекционной больнице имени Боткина в Петербурге произошел пожар

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Армия и оружие

ВВС США пролетели над Вашингтоном для «демонстрации силы»

НТВ 02:49
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Происшествия

Пропавшего в Красноярске шестилетнего мальчика нашли мертвым

В Красноярске нашли тело шестилетнего мальчика, пропавшего накануне вечером в Ленинском районе города.
Известия 02:21
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Хоккей

6 лет назад Овечкин попросил у Путина за победу на ЧМ олимпийские «Мерседесы». Через три месяца после провала в Сочи

Sports.ru 01 июня в 05:58
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ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

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Здоровье

Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

Житель Москвы вышел из комы спустя несколько недель и впервые узнал о распространении коронавируса в России и введённых в стране ограничениях.
RT на русском 01:56
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Армия и оружие

ВСУ один раз за сутки обстреляли ДНР

Украинские вооруженные формирования один раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия в ДНР.
ИА Новороссия 31 мая в 05:12
Космос

Немецкая газета нашла заимствования у России в кораблях Маска

РБК вчера в 22:02
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Футбол

Сегодня состоится матч «Вердера» против «Айнтрахта»

В матче первого круга, который состоялся во Франкфурте, эти команды разошлись миром: 2:2. Отметим, что обе команды одержали победы в прошлом туре чемпионата Германии.
ГЛАС.RU 01:03
Общество

Амурских ветеранов попросили вернуть выплаты к Дню Победы

Пенсионный фонд России (ПФР) в Амурской области потребовал у ветеранов боевых действий на острове Даманский вернуть выплаты, полученные к 75-летию Дня Победы.
URA.Ru 03:03
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
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Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината по водной блокаде полуострова

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала, сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России, адвокат Александр Молохов.
РИА Новости 01:25
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

REGNUM 01 июня в 13:03
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Политика

Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости 01 июня в 15:50
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Происшествия

В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
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Здоровье

В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 357 человек

REGNUM 03:55
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Здоровье

Число больных коронавирусом в Алтайском крае превысило 2 тысячи

Число инфицированных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Алтайском крае превысило 2 тысячи человек.
Kursk.com 02:15
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Экономика

Радаев: В крупных городах области число безработных выросло в 4 раза

В рамках областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Валерий Радаев заявил, что задача сохранения стабильности на рынке труда, занятости, доходов семей входит в число приоритетных на протяжении всего периода борьбы с коронавирусом.
Четвертая Власть 03:36
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
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Космос

Латынина объяснила, почему Илон Маск не смог бы добиться успеха в России

В нынешнем успехе Маска важно подчеркнуть, что добился он казалось невозможного на собственные и кредитные средства, хотя раньше считалось, что без государственных денег такие космические проекты невозможны.
Онлайн 812 01 июня в 18:31
Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК 03:28
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Футбол

МЮ сфокусируется на трансфере Санчо

МЮ готов сфокусироваться на вопросе трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, сообщают британские СМИ.Главный тренер «Ман Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть Санчо в своей команде.
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МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
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Футбол

РПЛ опубликовала календарь оставшихся матчей сезона

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовала на официальном сайте турнира календарь оставшихся матчей сезона, прерванного из-за эпидемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 09:26
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Новейший корвет для ТОФ «Алдар Цыденжапов» отправился во Владивосток

Новейший корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", построенный для Тихоокеанского флота, покинул Амурский судостроительный завод и транспортируется в Приморье, сообщает пресс-служба ТОФ.
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Власти США расследуют, угрожает ли импорт ванадия нацбезопасности

Федеральное правительство США приступило к рассмотрению вопроса о том, угрожает ли закупка за рубежом ванадия в нынешних объемах национальной безопасности, в том числе в свете промышленной политики России и КНР.
ТАСС 01:15
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Происшествия

Подтверждена причина смерти чернокожего мужчины в США

В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста.
Lenta.ru вчера в 21:47
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Пользователи Facebook теперь могут скрывать старые публикации

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