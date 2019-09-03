Армия и оружие

REGNUMREGNUMВ СКР установили причастность боевика ВСУ к обстрелу сотрудников ОБСЕ

Российские следователи установили причастность командира бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) к обстрелу 1 сентября сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и представителя СМИ, сообщила 3 сентября официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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с чего всё началось
По данным следствия, к обстрелу группы гражданских лиц причастен командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, сообщается на сайте
 ведомства.
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