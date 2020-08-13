В СК Белоруссии сообщили, что беспорядки в стране были скоординированы
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Сотрудники СК отмечают, что они изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего сделали вывод, что «координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям».В источнике
С чего всё началось
«По данным следствия, массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно — координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале
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