Многодетная россиянка сбежала в ИГ и стала террористкой

По версии следствия, у 32-летней россиянки были радикальные взгляды на религию, и в 2015 году она забрала детей и улетела сначала в Турцию, а оттуда — в Сирию, где примкнула к террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).