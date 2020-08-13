В СК Республики Беларусь опровергли обыски в офисах «Яндекса» в Минске
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Как стало известно в четверг, 13 августа, Следственный комитет Республики Беларусь и департамент финансовых расследований Комитета госконтроля страны опровергли информацию о проведении обысков в офисах «Яндекс» и Uber. Об этом сообщили в Telegram-канале информагентства Sputnik Беларусь.В источнике
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Коммерсантъвчера в 10:39
Посольство России запросило у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»
Интерфаксвчера в 10:02
Российские дипломаты запросили у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»
Взгляд.рувчера в 09:52
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