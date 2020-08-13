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Форпост Северо-Запад
Форпост Северо-Запад

В СК Республики Беларусь опровергли обыски в офисах «Яндекса» в Минске

Как стало известно в четверг, 13 августа, Следственный комитет Республики Беларусь и департамент финансовых расследований Комитета госконтроля страны опровергли информацию о проведении обысков в офисах «Яндекс» и Uber. Об этом сообщили в Telegram-канале информагентства Sputnik Беларусь.В источнике
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РИА Новости

В «Яндексе» рассказали об обысках в офисах в Минске

РИА Новостивчера в 10:45
Коммерсантъ

«Яндекс»: проводившие обыски в минских офисах представились сотрудниками ГУБОПиК

Коммерсантъвчера в 10:39
Интерфакс

Посольство России запросило у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Интерфаксвчера в 10:02
RT на русском

«Яндекс» сообщил России о посещении правоохранителями офисов в Минске

RT на русскомвчера в 09:42
Взгляд.ру

Российские дипломаты запросили у Минска информацию о причинах обысков в «Яндексе»

Взгляд.рувчера в 09:52
Эхо Москвы

Люди, проводившие обыски, спустя 2,5 часа покинули офисы «Яндекса» и Uber в Минске

Эхо Москвывчера в 10:03
ТАСС

«Яндекс» сообщил посольству России о посещении правоохранителями офисов в Минске

ТАССвчера в 09:32

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.
Российская газетавчера в 13:17
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Законопроект о помощи арендодателям внесен в Госдуму

Москва, 13 августа 2020, 15:02 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете для компаний, пострадавших из-за пандемии и обвала арендных ставок на коммерческую недвижимость, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.
REGNUMвчера в 08:02

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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