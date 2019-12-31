Хлопок бытового газа произошел в Твери на бульваре Гусева, 19, утром 2 января на третьем этаже многоквартирного дома. В МЧС отметили, что несущие конструкции дома не пострадали, взрывом выбило окна.

В СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

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