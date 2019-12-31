Происшествия

РБКРБКВ СК назвали причину взрыва газа в жилом доме в Твери

Хлопок бытового газа произошел в Твери на бульваре Гусева, 19, утром 2 января на третьем этаже многоквартирного дома. В МЧС отметили, что несущие конструкции дома не пострадали, взрывом выбило окна.
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СК назвал вероятную причину взрыва газа в жилом доме в Твери

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СУ СК: Причиной происшествия с газом стала утечка из-за деформации шланга при установке новой мебели

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:25, Ашберн
Происшествия

Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

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