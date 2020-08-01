Происшествия
Петрозаводск говоритТела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае
В Алтайском крае на турбазе недалеко от озера Ая обнаружены тела двух погибших детей и двух взрослых. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет. По данным следствия, семья из четырех человек прибыла на отдых 26 июля.
Читать в источнике
Оценить621
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:48, Ашберн
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Происшествия
Назван источник отравления семьи на турбазе на Алтае
Следователи назвали возможный источник ядовитого газа, который привел к гибели семьи из четырех человек на турбазе на Алтае.
Lenta.ru 12:10
Футбол
Кварацхелия признан лучшим молодым игроком прошлого сезона РПЛ
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком прошлого сезона российской Премьер-лиги.
Евро-футбол.ру 10:57
Общество
В Японию и США стали приходить загадочные посылки из Китая
Загадочные посылки из Китая с семенами растений поступают в Японию от анонимных отправителей, сообщил телеканал NHK со ссылкой на отделение карантинной службы в городе Йокогама.
РИА Новости 12:15
Авто
Стоимость ремонта автомобилей в России может подорожать в 10 раз
Согласно оценкам специалистов, из-за приближающихся нововведений средняя стоимость ремонта автомобилей может увеличиться в семь-десять раз.
ToDay News Ufa 12:58
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag вчера в 09:51
Шоу-бизнес
Решетова прокомментировала отсутствие Тимати на отдыхе
Анастасии Решетовой пришлось прокомментировать отсутствие Тимати на отдыхе. Однако ясности подписчики не получили.
Свободная Пресса 13:07
Политика
Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов
Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа.
РИА Новости 07:25
Происшествия
В ДТП с автобусом в Севастополе пострадали 14 человек
Российская газета 12:14
Экономика
Экономист объяснил сезонностью падение курса рубля
Ослабление позиций рубля связано с тем, что сейчас период отпусков и россияне покупают валюту для поездок за границу, поэтому евро и доллар растут.
Известия вчера в 07:50
Общество
Суд вернул экс-владельцу «Трех китов» контроль над торговым комплексом
Бизнесмен Сергей Зуев вернул себе контроль над торговым комплексом «Три кита» в Одинцовском районе Подмосковья.
РБК 13:07
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Политика
Лукашенко о задержанных в Белоруссии гражданах РФ: «Это первая группа»
Минск, 1 августа 2020, 20:30 — REGNUM Более 30 граждан Российской Федерации, задержанные на днях в Белоруссии, являются представителями первой запланированной для заброски в страну группы.
REGNUM 13:30
Общество
Минздрав подтвердил бесплатную вакцинацию от коронавируса в России
Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России сделают бесплатной. Это подтвердил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
АБН 10:51
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию четвертого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Великобритании.
РИА Новости 10:28
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Шоу-бизнес
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 07:24
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
С 1 августа на Украине были введены новые правила адаптивного карантина.
Lenta.ru 11:07
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Политика
Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии
Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
Политика
Глава МИД Украины оценил назначение Кравчука в группу по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал назначение экс-президента страны Леонида Кравчука главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 13:17
Политика
Bloomberg сообщил об отсутствии у Кремля планов по разгону митингов в Хабаровске
Российские власти не планируют разгонять демонстрации, которые проходят в Хабаровске в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, пишет Bloomberg.
Коммерсантъ 12:20
Политика
Глава МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев поступает правильно, не разрывая дипломатические отношения с Россией.
Газета.Ru 13:27
Экономика
Курс Ethereum обновил годовой максимум
В этом году Ethereum обогнал Bitcoin по приросту стоимости. С начала года альткоин подорожал на 160%.
РБК вчера в 05:33
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ 03:42
Автоспорт
Валттери Боттас: Льюис отыграл больше времени, чем я
Autosport.com.ru 11:31
Здоровье
Врач перечислил первые признаки рака на ранней стадии
Врачи утверждают, что при внимательном отношении к своему здоровью рак можно выявить на ранней стадии.
Pravda.Ru вчера в 06:48
Политика
МИД Белоруссии направил ноту России из-за очередей на границе
Министерство иностранных дел Белоруссии направило России ноту с просьбой прояснить ситуацию с порядком пересечения границы двух стран.
Life.ru вчера в 12:10
Авто
Toyota начала продажи своего нового Toyota Highlander в России
Японский автопроизводитель начал принимать заказы на новый кроссовер Toyota Highlander четвертой генерации.
Тарантас Ньюс 07:39