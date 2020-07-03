Происшествия
Российская газетаВ СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку
Известного следователя задержали сотрудники СК и ФСБ за крупную взятку, сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники. Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию. Речь в СМИ идёт вроде бы о сотруднике Главного Следственного управления СК Руслане Миниахметове.
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с чего всё началось
Ранее СК России сообщил, что следователь якобы получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого за принятие решений, которые входят в его полномочия.Вести.Ru15:06
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Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату
Неизвестный в маске бросил гранату в окно офиса партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Полтаве, заявил в пятницу депутат Верховной рады Украины от политсилы Илья Кива.
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Происшествия
В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного
Трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность в американском штате Колорадо после скандала из-за обнародованной фотографии, на которой стражи порядка с улыбкой имитируют удушающий прием, при помощи которого задержали афроамериканца, умершего позднее в больнице.
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Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
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Военное дело вчера в 10:35
Наука
На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения
Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
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Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
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В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса
«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
RT на русском 17:00
Происшествия
Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей
В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным
Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
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На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
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Госсовет Турции обсудил превращение собора Святой Софии в мечеть
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Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем игрока ЦСКА
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом сезона-2019/20, сообщается на сайте организации.
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Сильный запах духов, чувство голода, а также продукты с тирамином, например, сыр, шоколад и копчености могут стать причиной мигрени.
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«Челси» возобновил переговоры с Виллианом о новом контракте
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Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
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В Казани задержали трех членов штаба Объединенных демократов
В результате были задержаны председатель партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин, Марат Мунасипов и еще один представитель штаба.
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Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
Минск, 4 июля 2020, 00:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил председателю правления Сбербанка России Герману Грефу инвестировать в крупные проекты Белоруссии в ходе встречи в Минске.
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Наука
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом
Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России
России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
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Атлетико — Мальорка 3:0
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В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончались 25 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
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