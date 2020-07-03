Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку

Известного следователя задержали сотрудники СК и ФСБ за крупную взятку, сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники. Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию. Речь в СМИ идёт вроде бы о сотруднике Главного Следственного управления СК Руслане Миниахметове.
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с чего всё началось
Ранее СК России сообщил
, что следователь якобы получил взятку в особо крупном размере от обвиняемого за принятие решений, которые входят в его полномочия.
Вести.Ru15:06

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Генпрокуратура отменила дело против следователя ЦА СКР

РЕН ТВ13:36

Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке

РБК16:40

Генпрокуратура отменила постановление об уголовном деле в отношении следователя СКР

Интерфакс14:54

Генпрокуратура отменила постановление о возбуждении дела в отношении следователя СК

ТАСС14:52

Раскрыты детали задержания следователя по особо важным делам

Lenta.ru17:53

Следователя центрального аппарата СК задержали по делу о взятке

РИА Новости12:03

Старший следователь по особо важным делам СКР задержан за взятку

Коммерсантъ11:56
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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Происшествия

В Полтаве в офис партии «Оппозиционная платформа» бросили гранату

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Происшествия

В США уволили полицейских за улыбки после удушения задержанного

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РИА Новости 17:35
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Ранее во время встречи президента с членами рабочей группы по поправкам к Конституции глава Союза женщин России Екатерина Лахова заявила, что в рекламе иногда присутствует символика ЛГБТ, например, у мороженого «Радуга».
Коммерсантъ 15:43
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Происшествия

Семья Захарова не стала комментировать отказ Ефремова признать вину

Известия 10:43
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Кино

Назван русский «голос» главного героя Mafia: Definitive Edition

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Наука

На дне океана у берегов Австралии впервые нашли древние поселения

Международная группа археологов обнаружила в Западной Австралии в двух подводных местах несколько древних археологических объектов, сделанных аборигенами, в том числе шлифовальные камни.
МонаВиста вчера в 13:10
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Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
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Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

«Ремдесивир» — пока единственный противовирусный препарат, показывающий «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19, заявила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан.
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
Коммерсантъ 11:21
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Мирослава Карпович впервые прокомментировала роман с Павлом Прилучным

Не успел Павел Прилучный развестись с Агатой Муцениеце, как ему стали приписывать роман с коллегой по актерскому цеху Мирославой Карпович.
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На Украине перестали сажать за вождение в нетрезвом виде

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде, передает агентство УНИАН.
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Политика

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Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин дисквалифицирован на два матча за удар локтем футболиста ЦСКА в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
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Хоккей

ЦСКА признан чемпионом России по хоккею

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение признать московский ЦСКА чемпионом сезона-2019/20, сообщается на сайте организации.
Коммерсантъ 06:41
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В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ

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В Казани задержали трех членов штаба Объединенных демократов

В результате были задержаны председатель партии «Яблоко» в Татарстане Руслан Зинатуллин, Марат Мунасипов и еще один представитель штаба.
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Наука

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу

На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу. Об этом рассказали ученые в статье для репозитории препринтов arXiv.org.
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ОрВД оценила информацию об опасном сближении самолетов над Ростовом

Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Политика

Путин заявил о необходимости развития всей законодательной базы России

России предстоит качественное развитие всей законодательной базы страны.
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Атлетико — Мальорка 3:0

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В Москве за сутки умерли 25 заразившихся коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 25 пациентов с пневмонией и коронавирусом, сообщил оперативный штаб.
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