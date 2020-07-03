с чего всё началось

Известного следователя задержали сотрудники СК и ФСБ за крупную взятку, сообщают СМИ, ссылаясь на свои источники. Само ведомства Александра Бастрыкина пока никак не комментирует эту информацию. Речь в СМИ идёт вроде бы о сотруднике Главного Следственного управления СК Руслане Миниахметове.

В СК не комментируют информацию о задержании следователя за взятку

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