с чего всё началось

В московской квартире журналиста "Новой газеты" Юлии Полухиной прошли обыски, сообщили в СК. Следователи предполагали, что в доме у журналистки могут быть документы, указывающие на преступную деятельность так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.". Сейчас корреспондента опрашивают в следственном отделении.

В СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

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