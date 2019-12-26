Происшествия
Газета.RuВ СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В московской квартире журналиста "Новой газеты" Юлии Полухиной прошли обыски, сообщили в СК. Следователи предполагали, что в доме у журналистки могут быть документы, указывающие на преступную деятельность так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.". Сейчас корреспондента опрашивают в следственном отделении.
Читать в источнике
Оценить274
с чего всё началось
Обыск у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной (Мартовалиевой) был проведен с целью проверки поступившей в Следственный комитет информации о том, что у нее могут храниться материалы (предметы, документы и электронные носители информации), подтверждающие «преступную деятельность» руководителей и членов организации РОО «Е.Н.О.Т.». Об этом говорится в сообщении СК.РБК07:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Армия и оружие
Армия Хафтара обвинила Турцию в переброске боевиков ИГ в Ливию
Политика
В МИД оценили потери Евросоюза от санкций против России
Потери ЕС от санкций в отношении России уже исчисляются сотнями миллиардов евро, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Общество
В Припяти впервые после чернобыльской аварии нарядили новогоднюю елку
В Припяти впервые за последние 33 года (а именно столько лет прошло после аварии на Чернобыльской АЭС) установили новогоднюю елку на площади возле бывшего дворца культуры «Энергетик».
Происшествия
Против семьи Арашуковых завели еще три уголовных дела
Следствие возбудило в отношении членов семьи Арашуковых "как минимум три новых уголовных дела" - об особо крупной растрате, заявил адвокат Владимир Постанюк, защищающий бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Политика
В столице Черногории протестуют против закона о вероисповедании
Протестующие против закона призывают подписать договор с Сербской православной церковью, отказаться от изъятия ее собственности и вернуть или компенсировать изъятое ранее.
Экономика
ЦБ: инфляционные ожидания россиян вернулись к росту
Инфляционные ожидания населения России выросли на 0,7 процентного пункта — до 9% после нескольких месяцев снижения.
Происшествия
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле
Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле Сегодня утром неизвестные совершили покушение на главу администрации Рамонского района Воронежской области Николая Фролова.
Шоу-бизнес
Пугачева выступила против участия Бузовой в «Голубом огоньке»
Издание «Экспресс-новости» написало о том, что Алла Пугачева выступила с резкой критикой возможного выступления Ольги Бузовой на «Голубом огоньке».
Политика
Захарова назвала травлей действия Эстонии в отношении Sputnik
24 декабря в Москве сочли «планомерной провокацией» действия Эстонии против Sputnik.
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Шоу-бизнес
Наташа Королева неудачно увеличила губы
Наташа Королева увеличила себе губы.
Футбол
Ростовская область направит 12 млн рублей на содержание «Ростов-Арены»
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Экономика
Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в московском метро женщину с ножом
Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, курсант Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя Евгений Волков в вагоне поезда на станции «Новокузнецкая» увидел, как неизвестная нанесла ножом удар другой женщине и попыталась скрыться.
Происшествия
В Подмосковье найден скелет в спортивной сумке
Происшествия
Украина выдала Испании вора в законе с российским гражданством
По ее данным, выданный Испании 48-летний уголовный авторитет является уроженцем Узбекистана и имеет гражданство России.
Армия и оружие
В России стартовали госиспытания самого тяжелого вертолета в мире
Начались государственные совместные испытания (ГСИ) самого тяжелого в мире вертолета Ми-26Т2В, они завершатся к концу 2020 года, сообщил гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Общество
Вожатый детского лагеря на Алтае уволился из-за скандала со свастикой
Политика
Аксенов нашел плюс в возбуждении уголовного дела из-за поездов в Крым
РИА "Новости" / Константин Михальчевский Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уголовное дело, которое возбудила Украина после запуска железнодорожного сообщения через Керченский пролив, говорит о признании Крымского моста.
Общество
Сегодня земляне наблюдали кольцеобразное солнечное затмение
Политика
Кондратьев примет участие в заседании Госсовета по аграрной политике
Заседание будет посвящено вопросам аграрной политики.
Происшествия
Ноги расчлененной Анастасии Ещенко обнаружили в реке Мойке
Водолазы обнаружили пакет с останками аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, по обвинению в убийстве которой арестован доцент университета Олег Соколов.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду дизель-электрическую подлодку «Волхов»
В Санкт-Петербурге торжественно спустили на воду новую подлодку «Волхов», сообщают «Невские новости».