Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной

В московской квартире журналиста "Новой газеты" Юлии Полухиной прошли обыски, сообщили в СК. Следователи предполагали, что в доме у журналистки могут быть документы, указывающие на преступную деятельность так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.". Сейчас корреспондента опрашивают в следственном отделении.
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с чего всё началось

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.»

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).
Коммерсантъ05:13

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В СК объяснили проведение обысков у спецкора «Новой газеты»

RT на русском09:06

СК объяснил обыск у журналистки «Новой газеты»

РБК08:19

Сотрудницу «Новой газеты» Юлию Полухину отпустили после допроса

Интерфакс09:53

СК проводит обыски у корреспондента "Новой газеты" Юлии Полухиной по делу "Е.Н.О.Т."

ТАСС08:41

СК: спецкора «Новой газеты» допросили в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т». Ее отпустили с Петровки, 38

Новая газета08:00

В СК назвали причину обыска у журналистки «Новой газеты»

РИА Новости08:17

СКР подтвердил обыски у журналистки «Новой газеты» по делу «Е.Н.О.Т.»

Коммерсантъ08:13
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