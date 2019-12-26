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Газета.RuВ СК подтвердили информацию об обысках у журналистки Полухиной
В московской квартире журналиста "Новой газеты" Юлии Полухиной прошли обыски, сообщили в СК. Следователи предполагали, что в доме у журналистки могут быть документы, указывающие на преступную деятельность так называемой ЧВК "Е.Н.О.Т. корп.". Сейчас корреспондента опрашивают в следственном отделении.
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с чего всё началось
Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).Коммерсантъ05:13
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