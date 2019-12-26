Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).

с чего всё началось

Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что обыски инициированы по делу по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т.".

В СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»

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