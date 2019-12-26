Происшествия

Газета.RuГазета.RuВ СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»

Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что обыски инициированы по делу по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т.".
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с чего всё началось

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.»

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).
Коммерсантъ05:13

Подробнее о событии

Корреспондент "Новой газеты" Полухина стала свидетелем по делу организации "Е.Н.О.Т."

ТАСС12:54

СК: спецкора «Новой газеты» допросили в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т». Ее отпустили с Петровки, 38

Новая газета08:00

В СК объяснили проведение обысков у спецкора «Новой газеты»

RT на русском09:06

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

РБК10:56

Корреспондента «Новой газеты» отпустили после допроса

РИА Новости11:23

Спецкора «Новой газеты» отпустили после допроса

Коммерсантъ11:34

Спецкорр «Новой газеты», у которой провели обыск, стала свидетелем по делу «Е.Н.О.Т»

Интерфакс12:42
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Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
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Какой орех особенно полезен людям, страдающим сахарным диабетом второго типа, назвали врачи.
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

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Происшествия

Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Lenta.ru 07:00
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На главу района Воронежской области совершено покушение

Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
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Санкции США против «Северного потока — 2»: Европа должна защищаться (Der Standard, Австрия) (Der Standard)

Экстерриториальное применение законов США против неамериканских компаний — обычное дело в Вашингтоне, например, что касается Кубы или Ирана.
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Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
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Нефть приближается к $68 за баррель

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Харьковский протест нациков против обмена пленными закончился нападением на журналиста

Харьковская акция нациков против обмена пленными не обошлась без происшествий.
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Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

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Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом

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ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд

ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.
Спорт-Экспресс 13:59
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