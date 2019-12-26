Происшествия
Газета.RuВ СК подтвердили проведение обысков у журналистки «Новой газеты»
Представители Следственного комитета подтвердили факт проведения обысков у журналистки "Новой газеты" Юлии Полухиной. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что обыски инициированы по делу по обвинению руководителей и членов организации РОО "Е.Н.О.Т.".
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с чего всё началось
Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).Коммерсантъ05:13
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Из Москвы в Симферополь отправился первый пассажирский поезд «Таврия»
Первый пассажирский поезд из Москвы отправился в Симферополь. Состав пройдет по Крымскому мосту.
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Во время отдыха в Венгрии умерла 27-летняя пианистка из России Элина Валиева. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
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Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
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Правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря».
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Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве
Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
Происшествия
На главу района Воронежской области совершено покушение
Николай Фролов занимает должность главы Рамонского района с февраля 2018 года, ранее в течение 13 лет он возглавлял Айдаровское сельское поселение.
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РПЦ прекратила поминовение Александрийского патриарха
Русская православная церковь (РПЦ) приняла решение прекратить поминовение патриарха Александрийского Феодора.
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Казанский «Зенит» в девятый раз выиграл Кубок России
Казанский клуб в девятый раз в своей истории завоевал Кубок России. Это рекордный показатель среди команд страны.
Происшествия
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Полиция возбудила дело после ДТП с участием автобуса в Липецкой области, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
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В Абакане горит торговый павильон
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
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Общество
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Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Энергетика
Нефть приближается к $68 за баррель
Нефть Brent находится вблизи новых максимумов и вплотную приблизилась к $68 за баррель в ходе торговой сессии 26 декабря.
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Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
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Как быстро избавиться от новогоднего похмелья
Алкоголь в новогоднюю ночь особенно опасен, предупреждает эксперт Турищев.
Происшествия
Харьковский протест нациков против обмена пленными закончился нападением на журналиста
Харьковская акция нациков против обмена пленными не обошлась без происшествий.
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Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
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В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова
Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
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Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом
Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом Российская актриса в очередной раз не угодила пользователям Сети.
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ЦСКА обыграл «Милан», одержав третью победу подряд
ЦСКА в матче 16-го тура регулярного чемпионата Евролиги обыграл «Милан» со счетом 78:75.