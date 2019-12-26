Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).

с чего всё началось

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой. Об этом сообщается на сайте издания. Как отмечается, инцидент произошел около восьми утра, 26 декабря.

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