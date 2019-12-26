Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники следственного комитета России по Краснодарскому краю провели обыски в квартире корреспондента "Новой газеты" Юлии Мартовалиевой. Об этом сообщается на сайте издания. Как отмечается, инцидент произошел около восьми утра, 26 декабря.
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с чего всё началось

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.»

Журналистку «Новой газеты» и академика обыскали по делу «Е.Н.О.Т. корп.» Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и угрозыска при поддержке спецназа провели в Москве обыски по так называемому делу ЧВК «Е.Н.О.Т. корп.» (региональной общественной организации «Единые народные общинные товарищества»).
Коммерсантъ05:13

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Корреспондент "Новой газеты" Полухина стала свидетелем по делу организации "Е.Н.О.Т."

ТАСС12:54

Спецкорр «Новой газеты», у которой провели обыск, стала свидетелем по делу «Е.Н.О.Т»

Интерфакс12:42

Журналистку «Новой газеты» отпустили после допроса

РБК10:56

В СК объяснили проведение обысков у спецкора «Новой газеты»

RT на русском09:06

Корреспондента «Новой газеты» отпустили после допроса

РИА Новости11:23

Спецкора «Новой газеты» отпустили после допроса

Коммерсантъ11:34

СК: спецкора «Новой газеты» допросили в рамках дела «ЧВК Е.Н.О.Т». Ее отпустили с Петровки, 38

Новая газета08:00
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Установлена причина пожара на могиле Децла

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Новые космолёты получат суперскорость.
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Кристину Асмус раскритиковали за откровенную сцену с Кридом

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Иван Охлобыстин предложил Борису Корчевникову взять в жены его дочь

Иван Охлобыстин посетил студию Бориса Корчевникова в компании дочери Анфисы.
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В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту

В американском посольстве запуск поездов назвали "вопиющим неуважением к суверенитету Украины": - Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом, - сказано в сообщении.
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В Санкт-Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»

В Санкт-Петербурге провели торжественную церемонию спуска на воду подлодки «Волхов».
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Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах.
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Названа возможная причина ДТП с автобусом в Липецкой области

Причиной ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области, в котором погибли два человека, могла стать скользкая дорога, рассказал глава Становлянского района Сергей Никитин.
RT на русском 13:00
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Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату Федору

Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко ответил на слова старшего брата Федора, который ранее назвал его мертвым.
Lenta.ru 13:14
Общество

В «Современнике» назвали дату прощания с Галиной Волчек

Прощание с Галиной Волчек пройдёт 29 декабря в «Современнике». Об этом со сцены театра заявил Сергей Гармаш.
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Кино

Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»

Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
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Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России

Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:12
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у трёх страховых компаний

Сегодня, 26 декабря 2019 года, Центробанк РФ сообщил, что отозвал лицензию на осуществление перестрахования, выданную ГСАО «Плато», лицензию на осуществление страхования, выданную ООО СМК «Урал-Рецепт М», и лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, выданную ООО «Адвант-Страхование».
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Политика

Песков рассказал, как Путин любит встречать Новый год

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Bugatti Chiron получило специальное издание в единственном экземпляре

Компания Bugatti представила уникальный Chiron, собранный в единственном экземпляре при участии модного дома Hermès.
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На Украине уволили всех работавших над делом МН17 прокуроров

Все представители Украины в международной следственной группе по делу крушения «Боинга» рейса МН17 были уволены со своих прокурорских постов.
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Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen

Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
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Валерий Брагин: в матче с Чехией был сумбур

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин дал оценку игре своей команды в стартовой встрече чемпионата мира против чешских хоккеистов.
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Экономика

«Максидом» планирует купить сеть Castorama

После продажи магазинов бренд Castorama будет сохранен, но изменится ассортимент и внутренняя политика сети.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 11:50
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В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что продолжит следить за тем, чтобы США выдавали визы российским дипломатам для участия в мероприятиях по линии организации, передает ТАСС.
Российская газета 14:11
Армия и оружие

Военные США и России сошлись в рукопашной схватке в районе Тель-Тамер

Политическая Экспертиза 11:32
Политика

Песков прокомментировал сообщения о российских наёмниках в Ливии

Ливия, разрушенная как государство действиями ряда стран, стала «пристанищем для наёмников из огромного количества стран».
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Общество

Суд определил опекуном детей хоккеиста Зайцева его бывшую супругу

Экс-супруга хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева Маргарита назначена опекуном их двух дочерей.
Газета.Ru 11:46
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Воронежского чиновника попытались взорвать в автомобиле

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Сообщается, что производительность этих процессоров будет соответствовать более современным CPU от AMD (видимо, имеются в виду те, что выпустят в будущем).
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Политика

Разведение улиток внесут в список сельхоздеятельности России

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что разведение виноградных улиток в России включат в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 08:42
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть на нижних

Пассажирам, которые занимают в вагоне поезда верхние полки, разрешат садиться на нижние в дневное время, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.
МИР 24 вчера в 07:31
Биатлон

Биатлонист Слепов победил в спринте на «Ижевской винтовке»

Биатлонист Антон Слепов завоевал золото в спринтерской гонке на 10 км на «Ижевской винтовке».
RT на русском 07:50
Политика

Пушилин назвал «вбросом» сообщения об отмене соцвыплат лицам без паспортов ДНР или России

Как отмечает Донецкое агентство новостей (ДАН), прошедшей осенью в интернете распространились слухи о том, что с 2020 года пенсии и социальные выплаты якобы смогут получать только жители ДНР, оформившие паспорта республики или России.
ТАСС 13:29
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