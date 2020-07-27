Общество
Lenta.ruВ России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
По данным агентства, разработкой статьи занимаются совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК. Ранее сообщалось, что за 2019 год Москва стала регионом-лидером по налоговым преступлениям. За год там было возбуждено 228 уголовных дел по соответствующим статьям.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новостивчера в 21:03
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Происшествия
О готовившем теракт в Москве мужчине правоохранителям сообщил его брат
Брат готовившего массовое убийство в Москве террориста заявил, что уведомил правоохранителей о пропаже брата.
Газета.Ru 06:52
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Шоу-бизнес
50-летний Григорьев-Апполонов закрутил роман с 19-летней девушкой
Популярный российский исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов начал встречаться с девушкой на 30 лет младше его.
Территория новостей 02:42
Общество
Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»
Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК вчера в 22:36
Армия и оружие
Украина не сократит число военных в Донбассе при новом перемирии
Киев, 27 июля 2020, 13:48 — REGNUM Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
REGNUM 06:48
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия 07:08
Общество
Вспышка COVID-19 во Вьетнаме вызвана новым типом вируса
В правительстве Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Единоборства
Глава Дагестана Владимир Васильев встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Нур 25 июля в 15:47
Армия и оружие
Появилось фото боевого лазера на подлодке США
Российская газета 03:41
Происшествия
При падении автомобиля в канал под Волгоградом погибли восемь человек
RT на русском 07:10
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
Политика
ОСК передаст ВМФ в этом году 14 боевых кораблей
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст в этом году Военно-морскому флоту России 14 боевых кораблей.
Известия 07:28
Гаджеты
СМИ: гибридные процессоры Ryzen 4000 оказались мощнее PS4 и Xbox One
Гибридные процессоры AMD Ryzen 4000 только-только вышли, но уже успели заинтересовать общественность своими характеристиками.
Игромания.ру 07:53
Футбол
Ловрен перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»
РИА Новости 08:14
Экономика
Долю «Екатеринбургэнерго» в ЕТК оценили в 382 раза ниже номинала
По информации РБК Екатеринбург, в ближайшее время УФССП по Свердловской области планирует передать к реализации 28,6% акций — часть арестованного имущества МУП "Екатеринбургэнерго" — номинальной стоимостью 4,97 млрд руб. При этом стоимость пакета оценщик по заказу судебных приставов оценил в 13 млн руб. (документ есть в распоряжении редакции).
РБК Екатеринбург 06:50
Футбол
Суд запретил фанату более года ходить на стадион из-за снятой маски
«Судья Мокеев, Кировский суд, Самара, создал прецедент: штраф 10 тысяч рублей, лишение права посещения стадиона на срок 18 месяцев за создание угрозы собственной жизни и безопасности — нахождение без маски/частичное ее снятие при отрицательном анализе на COVID-19», — написал Семенов в Твиттере.
BetOn 07:54
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев отказался снимать сына в своем новом шоу на ТНТ
Очевидцы рассказывали, что сын Шепелева Платон от Жанны Фриске заметно подрос и стал ещё больше походить на свою ныне покойную маму.
Bimru.ru 07:55
Здоровье
Где выявили 37 больных коронавирусом в Самарской области за сутки
Представители оперативного штаба Самарской области поделились информацией о новых случаях коронавируса в регионе.
Терра 05:26
Политика
Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru 07:18
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Газета.Ru 06:55
Общество
Экс-замглавы Минобрнауки предъявили обвинение в мошенничестве
Напомним, 6 июля Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя министра науки и высшего образования Марины Лукашевич по делу о мошенничестве более чем на 50 млн рублей.
Взгляд.ру 08:10
Политика
Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ
Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Общество
Томский выпускник набрал по 100 баллов за ЕГЭ по трем предметам
Выпускник лицея при Томском политехе (ТПУ) Владимир Солодкин по итогам единого госэкзамена (ЕГЭ) набрал 300 баллов, получив высший балл по трем предметам, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.
РИА Томск 02:08
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены
По данным следствия, в ночь на 27 июля подозреваемый в ходе ссоры с женой нанес ей не менее трех ударов топором по голове, после чего конечности спрятал в чемодане, а туловище выбросил из окна квартиры.
ТАСС 06:08