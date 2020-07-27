с чего всё началось

По данным агентства, разработкой статьи занимаются совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК. Ранее сообщалось, что за 2019 год Москва стала регионом-лидером по налоговым преступлениям. За год там было возбуждено 228 уголовных дел по соответствующим статьям.

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Экономика Долю «Екатеринбургэнерго» в ЕТК оценили в 382 раза ниже номинала По информации РБК Екатеринбург, в ближайшее время УФССП по Свердловской области планирует передать к реализации 28,6% акций — часть арестованного имущества МУП "Екатеринбургэнерго" — номинальной стоимостью 4,97 млрд руб. При этом стоимость пакета оценщик по заказу судебных приставов оценил в 13 млн руб. (документ есть в распоряжении редакции). 1

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