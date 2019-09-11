Происшествия
ИзвестияВ СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей
В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей. Об этом в среду, 11 сентября, заявили в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 19:28, Вашингтон
Экономика
ЦБ предложил финансовому рынку свою «регуляторную гильотину»
В свою очередь, вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко сообщил, что число упомянутых в поручении нормативно-правовых активов превышает 20 тыс. В июне глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил распространить действие "регуляторной гильотины" в том числе и на сферу надзора ЦБ.
РБК 12:16
Космос
Ариана Гранде отправят на луну
Группа стажеров в космическом центре имени Джонсона федерального агентства сделала ремикс на популярную песню Арианы Гранде «NASA», переписав текст песни так, чтобы подчеркнуть последние достижения НАСА и их предстоящий первый полет женщины на Луну.
Popcake 18:37
Происшествия
На Пхукете утонул российский турист
РИА Новости 14:05
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру 10:24
Экономика
В Минпромторге отрицают срыв эксперимента по маркировке парфюмерии
Производители парфюмерии заявили, что эксперимент по маркировке духов, который должен был стартовать 1 июля, так и не начался, поскольку Минпромторг не подготовил вовремя методические рекомендации.
Интерфакс 09:06
Происшествия
ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео
ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора.
Известия 14:48
Армия и оружие
Венесуэла предоставит доказательства планирования Колумбией терактов
Власти Венесуэлы предоставят доказательства подготовки терактов со стороны Колумбии, заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.
REGNUM 19:07
Политика
Нетаньяху оценил важность отношений с Путиным для операций в Сирии
Прямой контакт с президентом Путиным, по словам Нетаньяху, представляет огромную ценность.
РБК 17:03
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.
Российская газета вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Максим Галкин порадовал поклонниц накачанным торсом
Максим Галкин опубликовал в Instagram эротический снимок. Телеведущий решил порадовать своих поклонниц накачанным торсом.
OAnews 12:47
Музыка
Панк-группа Green Day выступит в Москве в 2020 году
Панк-группа Green Day выступит в Москве 24 мая 2020 года.
Культуромания 04:52
Политика
Делегация из США приехала с визитом в Крым
"Цель визита – ознакомиться с ситуацией в Крыму изнутри, изучить, чего достиг полуостров за последние пять лет, как изменились настроения местного населения, и рассказать обо всем у себя на родине", – рассказал Горбачев.
Москва 24 09 сентября в 21:09
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру 02:46
Общество
Швейцарский парламент одобрил отпуск для отцов после рождения ребенка
Ранее в пресс-службе Европарламента (ЕП) сообщили РИА Новости, что ЕП и Совет Евросоюза предварительно одобрили предложение Еврокомиссии ввести в странах-членах ЕС обязательный единовременный отпуск для отцов по уходу за новорожденными сроком не менее десяти рабочих дней.
РИА Новости 17:44
Политика
Зеленский лишил дипрангов двух депутатов фракции Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский лишил депутатов Верховной рады из фракции "Европейская солидарность" Владимира Арьева и Артура Герасимова дипломатических рангов.
ТАСС 04:22
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Коммерсантъ 15:32
Кино
Вышел трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа в главной роли
Главную роль исполнил Джейсон Момоа, известный по роли Аквамена в одноименном фильме и других комиксах DC и работе в сериале «Игра престолов».
Телепрограмма 05:59
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Политика
Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
РБК 18:55
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Армия и оружие
Британцы удивились силе российской армии при минимальных затратах
Британцы уверены, что пресса слишком уж сгущает тучи над Россией.
SM News 09:49
Космос
Робот «Федор» больше не полетит в космос
Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
РИА Новости 03:37
Общество
Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram
Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
RT на русском 15:17
Экономика
Проблему бедности надо решать адресно, заявил Топилин
Победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, при этом проблему не решить, если просто заливать ее деньгами, заявил глава Минтруда Максим Топилин в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24".
РИА Новости 06:33
Авто
Geely рассекретила название необычного кроссовера на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 05:32
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Гаджеты
Xiaomi случайно опубликовала страницу Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4
В Сети показали скриншот официальной станицы Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix 4. По слухам, он получит название Mi Mix Alpha.
Astera 07:33
Авто
Nissan пошутила над автосалоном во Франкфурте
Более 20 крупных автопроизводителей решили пропустить автосалон во Франкфурте-на-Майне в этом году.
32CARS.ru 02:23