В Следственном комитете России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи детей. Об этом в среду, 11 сентября, заявили в пресс-службе ведомства.

В СК рассказали об участившихся случаях пропажи детей

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