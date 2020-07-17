И зачем следствию копия искусственной челюсти, оригинал которой хранится в музее американского Джорданвилля? Об этом в канун 102-й годовщины гибели царской семьи в интервью «Известиям» рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.

с чего всё началось

В рамках расследования дела был проведен ряд следственных экспериментов. Так, следователями в помещении, схожем по размерам с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи и их ближнего окружения.

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

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