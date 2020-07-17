Происшествия
РБКВ СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
В рамках расследования дела был проведен ряд следственных экспериментов. Так, следователями в помещении, схожем по размерам с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи и их ближнего окружения.
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с чего всё началось
И зачем следствию копия искусственной челюсти, оригинал которой хранится в музее американского Джорданвилля? Об этом в канун 102-й годовщины гибели царской семьи в интервью «Известиям» рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.Известиявчера в 17:01
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Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Космос
Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли
Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы вчера в 02:59
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 00:20
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Политика
Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края
Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
RT на русском вчера в 21:35
Общество
Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
Экономика
Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей
Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю
News.ru 15 июля в 06:54
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Вашингтонский университет представил миниатюрные видеокамеры, которые легко можно установить на спине обычного живого жука.
Goroday.ru вчера в 18:03
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
RT на русском 01:46
Экономика
ВТБ передаст роботам часть операций с клиентами
ВТБ начал реализовывать проект по созданию и внедрению роботов для сопровождения клиентских операций.
РБК 01:00
Политика
Европарламент или Ленин: депутат выступил против памятника вождю в ФРГ
DW Польский депутат Европарламента Эльжбеты Крук выступил против установленного в одном из западногерманских городов памятник Владимиру Ильичу Ленину и поднял вопрос о сносе памятника и запрете коммунистической символики.
РЕН ТВ 00:32
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
Происшествия
Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве
Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
Шоу-бизнес
Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
Экономика
Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года
Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
Происшествия
На Кубани судью заподозрили в получении взятки
Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:05
Общество
В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России
«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
Шоу-бизнес
Стало известно, как Мирослава Карпович «приручила» Павла Прилучного
Позже Павел Прилучный даже развелся с женой после девяти лет в браке и рождения двоих чудесных детей, а недавно Карпович перебралась к возлюбленному в его особняк, где чувствует себя просто отлично.
Пятый канал вчера в 16:21
Здоровье
Топ-10 самых «дорогих» вакансий медиков в Томской области возглавили анестезиологи
Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru составили топ-10 вакансий с высокими зарплатами в профессиональной сфере «Медицина и фармацевтика» в Томской области.
КП - Томск вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой
Пятый канал вчера в 21:38
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
Общество
СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки
Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39