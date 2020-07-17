Происшествия

РБКРБКВ СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

В рамках расследования дела был проведен ряд следственных экспериментов. Так, следователями в помещении, схожем по размерам с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи и их ближнего окружения.
Читать в источнике
Комментировать824
с чего всё началось

«Можно предположить, что есть еще одно или несколько захоронений»

И зачем следствию копия искусственной челюсти, оригинал которой хранится в музее американского Джорданвилля? Об этом в канун 102-й годовщины гибели царской семьи в интервью «Известиям» рассказала старший следователь по особо важным делам при председателе СК России Марина Молодцова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россияне устроили массовый крестный ход памяти царской семьи вопреки запрету

Lenta.ru01:28

Следователи сообщили детали расследования убийства царской семьи

ТК Звезда00:15

СК опровергает версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

РИА Новостивчера в 17:54

В СК рассказали о ходе расследования расстрела царской семьи

Известиявчера в 19:08

Следователи допустили версию о других захоронениях Романовых

URA.Ruвчера в 18:47

СК опроверг версию об уничтожении тел членов царской семьи кислотой

RT на русскомвчера в 19:15

В СК раскрыли подробности расследования убийства царской семьи

ТАССвчера в 17:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 01:59, Ашберн
Общество

В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса

В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
163
Космос

Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли

Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.
Машины и Механизмы вчера в 02:59
Общество

Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн

В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 00:20
2
Энергетика

Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа

Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
4,8K
Политика

Трутнев заявил о скором назначении врио губернатора Хабаровского края

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края будет назначен в ближайшее время.
RT на русском вчера в 21:35
313
Общество

Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии

Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
29
Экономика

Дефицит бюджета регионов во время пандемии вырос до 147 млрд рублей

Сумма накопленного дефицита выросла более чем в десять раз, до 147 млрд руб. Антилидеры: Москва — дефицит 83 млрд руб.; Московская область — 25 млрд руб.; Татарстан — 16 млрд руб.; Свердловская область — 7 млрд руб.; Архангельская область — 3 млрд руб. Издание отмечает, что Москва, Подмосковье, Татарстан и Свердловская область стабильно находятся в десятке лидеров по доходам регионов.
Коммерсантъ вчера в 14:34
Автоспорт

«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю

News.ru 15 июля в 06:54
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии с автобусом из Донецка под Липецком

РБК вчера в 22:09
6
Армия и оружие

Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции

Известия вчера в 16:07
2,8K
Технологии

В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых

Вашингтонский университет представил миниатюрные видеокамеры, которые легко можно установить на спине обычного живого жука.
Goroday.ru вчера в 18:03
Происшествия

В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна

RT на русском 01:46
Экономика

ВТБ передаст роботам часть операций с клиентами

ВТБ начал реализовывать проект по созданию и внедрению роботов для сопровождения клиентских операций.
РБК 01:00
Политика

Европарламент или Ленин: депутат выступил против памятника вождю в ФРГ

DW Польский депутат Европарламента Эльжбеты Крук выступил против установленного в одном из западногерманских городов памятник Владимиру Ильичу Ленину и поднял вопрос о сносе памятника и запрете коммунистической символики.
РЕН ТВ 00:32
Общество

«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды

РБК 00:55
1
Политика

Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции

Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
470
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 17 июля.
RT на русском 01:29
Происшествия

Суд арестовал вице-мэра Томска, обвиняемого во взяточничестве

Как сообщала "РГ", заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан 16 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 01:45
136
Шоу-бизнес

Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи

Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
34
Экономика

Росстат оценил снижение промпроизводства в РФ в I полугодии 2020 года

Москва, 16 июля 2020, 19:40 — REGNUM Объём промышленного производства в России в июне упал на 9,4% в годовом выражении, а за I полугодие 2020 года — на 3,5% в годовом выражении.
REGNUM вчера в 12:40
18
Происшествия

На Кубани судью заподозрили в получении взятки

Судья на Кубани подозревается в получении взятки в 1 миллион рублей за неправосудное решение о праве собственности на 67 объектов в Темрюкском районе, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
РИА Новости вчера в 07:05
82
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркую вторую половину лета в России

«Лето ожидается теплым и даже жарким, но неоднородным», — отметил он. Вильфанд пояснил, что россиянам стоит ожидать изменчивую погоду.
РБК вчера в 08:59
187
Кино

Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

Моя Москва.онлайн 00:22
10
Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ 15 июля в 16:55
4,1K
Шоу-бизнес

Стало известно, как Мирослава Карпович «приручила» Павла Прилучного

Позже Павел Прилучный даже развелся с женой после девяти лет в браке и рождения двоих чудесных детей, а недавно Карпович перебралась к возлюбленному в его особняк, где чувствует себя просто отлично.
Пятый канал вчера в 16:21
14
Здоровье

Топ-10 самых «дорогих» вакансий медиков в Томской области возглавили анестезиологи

Аналитики сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru составили топ-10 вакансий с высокими зарплатами в профессиональной сфере «Медицина и фармацевтика» в Томской области.
КП - Томск вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева удивила подписчиков худобой

Пятый канал вчера в 21:38
67
Экономика

Минфин пообещал не изымать накопления россиян

Накопления граждан не будут принудительно использоваться для финансирования расходов или дефицита бюджета России, заявил замминистра финансов Тимур Максимов.
Коммерсантъ 15 июля в 07:56
706
Общество

СМИ сообщили о 75 тысячах случаев коронавируса в США за сутки

Газета The New York Times со ссылкой на собственные подсчёты заявила, что за сутки в США было выявлено более 75 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 23:54
1
Происшествия

Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми

Газета.Ru вчера в 14:39
358
Как работают Яндекс.Новости?
Главное