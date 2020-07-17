Происшествия
РБКВ СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
В рамках расследования дела был проведен ряд следственных экспериментов. Так, следователями в помещении, схожем по размерам с комнатой в подвале Ипатьевского дома, были воспроизведены обстановка и обстоятельства расстрела царской семьи и их ближнего окружения.
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с чего всё началось
В рамках историко-архивной экспертизы впервые были сопоставлены данные из официальных протоколов осмотров, составленных следователем Соколовым, и приведенные в его книге «Убийство царской семьи».Известиявчера в 17:01
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Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news 15 июля в 21:06
Экономика
Минфин пообещал не изымать накопления россиян
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Коммерсантъ 15 июля в 07:56
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Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
TV BRICS вчера в 13:06
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Нюша впервые призналась, что увела бизнесмена Игоря Сивова из семьи
Певица Нюша призналась, что увела из семьи женатого бизнесмена Игоря Сивова, за которого впоследствии вышла замуж.
iReactor вчера в 07:41
Религия
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В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Общество
Фургал не одобряет массовые акции в свою поддержку в Хабаровске
РИА Новости вчера в 06:01
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Опального отца Сергия приехал поддержать экс-полковник Квачков
Росбалт вчера в 11:57
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Наряды Канделаки разочаровали звездного стилиста Рогова
Блогер в ходе беседы поинтересовалась у Рогова, как бы он оценил наряды некоторых публичных личностей, включая Тину Канделаки.
Экономика сегодня 00:08
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Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Футбол
«Локомотив» победил ЦСКА и гарантировал себе участие в Лиге чемпионов
«Локомотив» на своем поле победил ЦСКА в рамках 29-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» и обеспечил себе минимум бронзовые медали чемпионата России по футболу и участие в квалификации Лиги чемпионов.
Известия вчера в 15:47
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В Иркутской области ликвидировали две подпольные оружейные мастерские
REGNUM вчера в 23:03
Здоровье
Украину поделят на четыре зоны с разными сценариями обучения школьников из-за коронавируса
С 1 сентября Украину в зависимости от эпидемической ситуации поделят на зоны с разными сценариями обучения для школьников.
Украина.ру вчера в 01:51
Общество
Куйвашев пообещал шести свердловским больницам новые томографы
Ряд свердловских больниц получат новые томографы. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.
Правда УрФО вчера в 11:37
Армия и оружие
Погибший в ДНР украинский диверсант оказался гражданином США
Погибший 13 июля на территории ДНР украинский диверсант являлся наемником из США. Его тело было в среду передано украинской стороне.
Российская газета вчера в 09:10
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Экономика
В России расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения
Кабмин одобрил законодательную инициативу по расширению сферы использования упрощенной системы налогообложения.
Сделано в России 14 июля в 03:20
Политика
Потсдамская конференция прошла 75 лет назад
Последняя конференция лидеров «Большой тройки» — руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне (СССР, США и Великобритании) — открылась 17 июля 1945 года в Потсдаме (пригород Берлина).
Парламентская газета вчера в 18:12
Армия и оружие
Пентагон сообщил об испытаниях «супер-пупер» ракеты
Военные впервые подтвердили, что ракета, названная Трампом «супер-пупер» ракетой, во время испытаний превысила скорость звука в 17 раз.
РБК вчера в 21:38
Футбол
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Газета.Ru вчера в 23:30
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru вчера в 02:20
Наука
Биолог прокомментировала данные о недолговечном иммунитете к COVID-19
По мнению специалиста, существует несколько вариантов работы иммунного механизма в случае сохранения организмом иммунитета к COVID-19 на довольное короткое время, из которых можно сделать плохой и хороший выводы.
Известия вчера в 21:44
Общество
Учительница химии попробовала сдать ЕГЭ и удивилась заданиям
Учительница химии из Красноярска Ольга Юмашева попробовала сдать ЕГЭ и удивилась увиденным заданиям.
РИА Новости вчера в 18:47
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:54
Экономика
Ставка по ипотеке в США впервые упала ниже 3%
В США процентная ставка по ипотечному кредиту на 30 лет впервые за всю историю регистрации упала ниже 3%, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского ипотечного агентства Freddie Mac.
Газета.Ru вчера в 22:17
Гаджеты
Vivo представила для России смартфон X50 Pro с 60-кратным зумом
Недавно компания Vivo официально презентовала флагманский смартфон X50 Pro в России.
ToDay News Ufa вчера в 14:45
Здоровье
Больницы Новосибирской области получили 19 новых машин скорой помощи
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили руководителям медучреждений региона ключи от 19 автомобилей скорой помощи.
RuNews24.ru вчера в 06:13
Хоккей
У игрока омского «Авангарда» Сергея Шумакова выявлен коронавирус
Как сообщает Sport.ru со ссылкой на генерального менеджера клуба Алексея Волкова, игрок не участвовал в тренировках.
RuNews24.ru вчера в 10:57