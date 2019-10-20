Происшествия
Rambler News ServiceВ СК сообщили о двух разрушенных дамбах в Красноярском крае
В Красноярском крае оказались разрушены не одна, а две дамбы, заявили «РИА Новости» в региональном главке Следственного комитета России (СКР).
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с чего всё началось
В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.Интерфакс04:38
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Армия и оружие
Военные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей
В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу.
Российская газета 18:41
Футбол
«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью
Российская газета 14:46
Политика
CNN назвал Россию «бесспорным лидером» в Сирии
Россия закрепила за собой роль государства, обладающего ключевым влиянием в Сирии, решить исход противостояния между Турцией и курдами может только Москва.
ТАСС 18:49
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:00
Общество
Ягудин рассказал о борьбе Тотьмяниной с онкологией
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что у его супруги Татьяны Тотьмяниной было подозрение на рак.
Газета.Ru 09:49
Происшествия
На соревнованиях в Хабаровске погиб росгвардеец
В ходе соревнований в Хабаровске от полученных травм скончался сотрудник Росгвардии из Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного округа войск национальной гвардии РФ.
АиФ Хабаровск 19:33
Кино
Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»
RuNews24.ru 03:57
Здоровье
В детских садах Приамурья станет больше логопедов, дефектологов и психологов
Предлагается ввести оплату дополнительной ставки логопеда, дефектолога или психолога на каждую группу компенсирующей направленности.
АСН24 20:05
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Здоровье
Врачи получат дополнительные денежные премии
Что даст такая мера пациентам, врачам и государству, рассказали эксперты в пресс-центре «Парламентской газеты».
Парламентская газета 18 октября в 10:23
Футбол
Гвардиола назвал причину поражений «Ман Сити» в этом сезоне ЛЧ
Напомним, что "Ман Сити" не разу не выходил дальше четвертьфинала ЛЧ.
Газета.Ru 20:33
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Теннис
Андрей Рублев выиграл Кубок Кремля
Коммерсантъ 13:12
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru вчера в 04:39
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Известия 19:04
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru 04:29
Общество
Дженнифер Лоуренс сыграла свадьбу с арт-дилером
Звезда и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Дженнифер Лоуренс вышла замуж: в субботу, 19 октября, 29-летняя лауреатка "Оскара" вступила в брак с 34-летним арт-дилером Куком Марони, о помолвке с которым стало известно в феврале этого года.
Газета.Ru 13:52
Происшествия
Росприроднадзор решил проверить все дамбы в России после ЧП в Сибири
В Росприроднадзоре намерены уже в понедельник попросить у правительства разрешения проверить все дамбы в стране, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК 14:29
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
URA.Ru 17 октября в 17:54
Футбол
Зе Луиш назвал девушку жирной свиньей
Газета.Ru 17:56
Происшествия
На Кузбассе проверят приют для престарелых после скандальных фото
В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области следователи начали проверку в частном приюте для престарелых «Серафим» после появления в сети скандальных фото с его постояльцами, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
9111.ru 10:02
Происшествия
Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах
Два человека оказались в больнице после того, как в нескольких километрах от населенного пункта на острове Кунашир Бoльшой Курильской гряды (Сахалинская oбласть) на них набрoсился медведь.
ТАСС 17 октября в 20:33
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru вчера в 05:29
Космос
Ученые смоделировали мягкий климат молодой Венеры
Далекое прошлое Венеры смоделировали Майкл Вей (Michael Way) и Энтони Дель Дженио (Anthony Del Genio) из Института космических исследований NASA имени Годдарда.
Naked Science 17 октября в 20:02
Экономика
В Госдуме заявили о росте «серого» туризма из Китая
Депутаты Госдумы РФ обеспокоены ростом «серого» въездного туризма из КНР.
Известия 15:00
Происшествия
Амба. Почему таежные реки перегораживают дамбами и почему экологи не смогли спасти золотодобытчиков в Красноярском крае
Красноярский край P. S. Росприроднадзор проверит уровень загрязнения реки Сейба после прорыва дамбы.
Новая газета вчера в 09:49
Политика
Помпео: Вашингтон не пытался давить на Киев
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти США не пытались давить на Украину с целью добиться от страны каких-либо действий в обмен на оказание финансовой и военной помощи.
Газета.Ru 12:04
Происшествия
Фонарный столб опасно накренился на Коханского в Чите
Фонарный столб опасно накренился над дорогой на улице Коханского в Чите, сообщается в группе «Регион 75» «ВКонтакте».
Чита.Ру 19:44
Космос
Компания Rocket Lab запустила экспериментальный спутник Palisade
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Rocket Lab запустила ракету-носитель Electron с коммерческим спутником компании UnseenLabs и четырьмя аппаратами военно-воздушных сил США.
REGNUM вчера в 01:37
Наука
Ученый рассказал, почему советские компьютерные шахматы не повторили успех «Тетриса»
Разработка советских математиков оказалась сильнее, победив со счетом 3:1.
ТАСС Наука вчера в 03:11