Происшествия
Rambler News ServiceВ СК сообщили о двух разрушенных дамбах в Красноярском крае
В Красноярском крае оказались разрушены не одна, а две дамбы, заявили «РИА Новости» в региональном главке Следственного комитета России (СКР).
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с чего всё началось
В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.Интерфакс04:38
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском вчера в 23:51
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Описаны оставленные американцами вещи на базе в Сирии
Американские военные, покинувшие базу Дадат на севере Сирии, оставили после себя документацию, жесткие диски и личные вещи.
Lenta.ru 08:55
Авто
Lexus запатентовал новый товарный знак LX600
Компания зарегистрировала товарный знак LX 600 в патентном ведомстве США, что свидетельствует о работе над новой версией.
Picsnews.net 18 октября в 04:31
Происшествия
В Красноярском крае в результате ЧП были разрушены пять дамб
В пресс-службе СК РФ рассказали, что пять гидротехнических сооружения были разрушены из-за прорыва дамбы в Курагинском районе.
Капитал страны 13:26
Происшествия
В центре Москвы загорелся ресторан
В центре Москвы загорелся ресторан. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Здоровье
Испанские диетологи рассказали о вреде «низкокалорийных» продуктов
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Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Фисенко дисквалифицирован на один матч
В связи с обращением Комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод с нарушением правил нападающего Михаила Фисенко в матче регулярного чемпионата между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» (3:1). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
Спорт-Экспресс 15:59
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«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ
«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Sportbox.RU 17:39
Футбол
МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами
"Ливерпуль" на выезде сыграл вничью с МЮ в рамках 9-го тура АПЛ.
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Lenta.ru 21:43
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Южноуралец покорил жюри шоу на ТНТ танцем в стиле «кундалини»
Алексей Акулов из Снежинска принял участие в шоу «Танцы» на ТНТ. Южноуралец рассмешил жюри своим танцем, однако прошел кастинг.
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Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
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Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
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«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
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В США трое военных погибли во время учений
Трое американских военнослужащих погибли и трое пострадали в воскресенье на учениях в штате Джорджия, передает местный телеканал WKRG.
РИА Новости 12:56
Происшествия
Путин дал поручения после прорыва дамбы в Красноярском крае
Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС Евгения Зиничева и губернатора Красноярского края Александра Усса о ЧП возле красноярского поселка Щетинкино, где в результате прорыва дамбы погибли по меньшей мере 15 человек.
Lenta.ru вчера в 05:29
Общество
В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Самой необычной заявкой на патент 2019 года оказался зимний гаечный ключ.
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Моралес лидирует на выборах президента Боливии
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Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
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Астрофизики: Инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами»
Астрофизики из Тбилисского университета в Грузии сделали заявление, что инопланетные зонды могут оказаться «микромашинами».
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