Происшествия

Rambler News ServiceRambler News ServiceВ СК сообщили о двух разрушенных дамбах в Красноярском крае

В Красноярском крае оказались разрушены не одна, а две дамбы, заявили «РИА Новости» в региональном главке Следственного комитета России (СКР).
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с чего всё началось

Следователи выяснили, что в Красноярском крае были разрушены две дамбы

В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.
Интерфакс04:38

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Главные новости за выходные 19–20 октября

Коммерсантъ12:00

В Красноярском крае прорвало две дамбы

Lenta.ru05:14

СК заявил о двух прорванных дамбах на артели под Красноярском

Известия04:49

ЧС в Красноярском крае: разрушился каскад дамб

Вести.Ru05:03

СК подтвердил версию о прорыве двух дамб в Красноярском крае

РБК04:48

СК: В результате ЧС под Красноярском было разрушено две дамбы

РЕН ТВ04:36

Две дамбы оказались разрушены при ЧС в Красноярском крае

Газета.Ru05:05
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Происшествия

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Происшествия

В Красноярском крае в результате ЧП были разрушены пять дамб

В пресс-службе СК РФ рассказали, что пять гидротехнических сооружения были разрушены из-за прорыва дамбы в Курагинском районе.
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МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами

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