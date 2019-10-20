В Курагинском районе после прорыва дамбы ввели режим чрезвычайной ситуации. В Красноярском крае 21 октября объявлен днем траура по погибшим в результате ЧП.

с чего всё началось

В Красноярском крае оказались разрушены не одна, а две дамбы, заявили «РИА Новости» в региональном главке Следственного комитета России (СКР).

В СК сообщили о двух разрушенных дамбах в Красноярском крае

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