Общество
ИнтерфаксВ СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии
Петренко добавила, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам".
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Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пришёл на экстренное совещание Совета безопасности страны с бинтом на руке.
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Новости Тюмени 72.ru 11:51
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Курьер. Среда. Бердск вчера в 03:31
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В Белоруссии задержан политтехнолог Виталий Шкляров. Об этом со ссылкой на телеканал ОНТ сообщает РИА «Новости».
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Дарья Мороз примерила образ длинноволосой брюнетки
На своей странице в Instagram Дарья Мороз опубликовала новое фото, на котором предстала в новом имидже.
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ЦИК Белоруссии проведет срочную встречу с кандидатами в президенты
О срочной встрече кандидатов в президенты в ЦИК стало известно после того, как в Белоруссии задержали «боевиков», которые якобы хотели дестабилизировать обстановку в стране перед грядущими выборами президента.
РБК 13:31
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Совершенно новый OnePlus Nord получит другую платформу
Сотрудники XDA Developers нашли в коде операционной системы Oxygen OS 10.5 ссылки на другие продукты, например, некого смартфона с кодовым именем Billie, в основе которого будет лежать процессор Snapdragon 690, также с поддержкой сетей пятого поколения.
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В произведении, написанном светскими хроникерами Омидом Скоби и Каролин Дюран, перечислены неприятные прозвища, которые придумали родственники принца Гарри и слуги для его избранницы.
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МИД России без рассмотрения вернул Украине ноту протеста из-за морского парада в Севастополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
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Эксперт Евгений Сатановский оценил возможности российского ракетного комплекса «Баргузин»
Ранее в МИД РФ высказались по поводу размещения в Арктике комплексов С-400.
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«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
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Вернер назвал главную причину своего перехода в «Челси»
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Никто не знает, как поведет себя коронавирус осенью, в любом случае, говорит главврач, стационар полностью готов ко второй волне, есть лекарства, оборудование, СИЗы, дезсредства.
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