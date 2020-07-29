Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.

Петренко добавила, что недавно созданный судебно-экспертный центр СК "позволит на высоком уровне оперативно проводить сложные виды экспертиз по таким уголовным делам".

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

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