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В СК создали подразделение по расследованию экологических преступлений

В Следственном комитете России создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Об этом сообщила глава СК России Светлана Петренко.В источнике
Светлана Петренко
Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.
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Коммерсантъ

В СКР создано подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии

Коммерсантъвчера в 10:23
Газета.Ru

СК создал подразделение по раскрытию экологических преступлений

Газета.Ruвчера в 10:20
ТАСС

СК создал подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии

ТАССвчера в 09:49
RT на русском

СК создал подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии

RT на русскомвчера в 10:06
Комсомольская правда

В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений

Комсомольская правдавчера в 09:54
РИА Новости

СК создаст спецотдел по раскрытию экологических преступлений

РИА Новостивчера в 09:52
Интерфакс

В СКР создадут отдел по расследованию преступлений в сфере экологии

Интерфаксвчера в 10:13
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Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД

Двое высокопоставленных сотрудников МВД задержаны в рамках уголовного дела об оплате невыполненных работ по уборке помещений министерства, сообщил источник РБК в Следственном комитете и подтвердил еще один источник, близкий к ведомству.
Задержаны высокопоставленные снабженцы МВД
РБК27 июля в 09:13
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