В Петербурге продажи новых автомобилей в 1 полугодии упали на 27%

Как сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб», в Северной столице России с января по июнь текущего года было продано 54 122 новых легковушек и LVC, что на 27% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.