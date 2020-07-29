В СК создали подразделение по расследованию экологических преступлений
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В Следственном комитете России создали подразделение по расследованию преступлений в сфере экологии и эпидемиологии. Об этом сообщила глава СК России Светлана Петренко.В источнике
Установление обстоятельств экологических преступлений, причинивших существенный вред окружающей среде, как правило, связано с проведением масштабных комплексов следственных действий, проведением сложных экспертиз и значительными временными затратами.
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В СК создали отдел по расследованию эпидемиологических преступлений
Комсомольская правдавчера в 09:54